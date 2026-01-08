El piloto carballés Fran Gómez Pallas se impone en la quinta del Dakar etapa con su moto eléctrica

Los tres pilotos del Team Dakar Galicia, con el carballés Fran Gómez Pallas en el medio Cedida

“Vamos aprendiendo poquito a poco, así que cuidado con nosotros”, estas palabras pronunciadas al término de la cuarta etapa por Esther Merino García, una de las tres integrantes del Team Dakar Galicia que está sorprendiendo en una de las pruebas más duras del mundo como es el Dakar, están resultando premonitorias.

El equipo gallego continúa con su remontada en la categoría Mission 1.000 con sus motos cien por cien eléctricas, al punto de que el carballés Fran Gómez Pallas se proclamó vencedor de la quinta etapa disputada ayer entre el campamento refugio y la localidad de Hail, y que constaba de más de 400 kilómetros.

El piloto de Carballo, que ya había sido segundo en la etapa del día anterior, se impuso al chino Jie Yang, que fue segundo. La tercera posición fue para el argentino Benjamín Pascual, que sigue liderando la general, aunque su ventaja sobre Fran Gómez Pallas va a menos con el paso de los días.

El ganador de la etapa sumó 30 puntos, por los 22 del piloto chino y los 20 del líder de la general. Veinte puntos también cosechó Esther Merino gracias a su cuarto puesto, siendo las dos últimas plazas de la etapa en Mission 1000 para Yi Guanghui y para Miguel Puertas, el otro miembro del Team Dakar Galicia. De esta forma, al frente de la general sigue Benjamín Pascual con 85 puntos. Nueve menos (76) tiene Fran Gómez Pallas, mientras que los chinos Yi Guanghui y Jie Yang suman 75 y 74, respectivamente. Esther Merino tiene 68 y Miguel Puertas, 64.

“No va a ser fácil porque aquí todos luchamos por lo mismo y estamos peleando contra una marca muy potente, aunque vamos a intentar hacerles daño” Fran Gómez Pallas

Ya en línea de meta, el piloto carballés se volvió a lamentar por los problemas que tuvo con el GPS en la etapa inicial, sin los que ahora mismo estaría seguramente liderando la clasificación general. Pese a todo, Gómez Pallas se declaraba muy contento y confiado en sus posibilidades, al asegurar que “tenemos tiempo por delante para seguir remontando”. También tiene claro que la tarea entraña dificultades: “No va a ser fácil porque aquí todos luchamos por lo mismo y estamos peleando contra una marca muy potente, aunque vamos a intentar hacerles daño”.

“La moto va bien y el equipo está respondiendo a tope”, añade el deportista, que agradece la gran cantidad de mensajes de apoyo que está recibiendo a través de las redes sociales. “Gracias por todo ese empuje. por mi parte no va a quedar ya que voy a intentar dar el 200%”, dice por último.

Este viernes se disputa la sexta etapa que discurre entre las localidades de Hail y Riyadh, con un enlace de 589 kilómetros y una especial de 331. Es la etapa más lagar del Dakar 2026 y, posiblemente, también la más emocionante para los apasionados de las dunas. El recorrido transcurre especialmente por el sector de Qassim, donde se dan cita los amantes del todo terreno saudíes.