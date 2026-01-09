Basket Xiria cierra la primera vuelta en casa ante el Baloncesto Reino de León

Carlos Varela, uno de los baluartes de Basket Xiria, en el partido del pasado miércoles ante Estudiantes de Lugo Mar Casal

La lucha por la primera plaza del Grupo A-B de 3ª FEB sigue estando de lo más igualada, al punto de que son varios los equipos que aspiran a hacerse con el honorífico título de campeón de invierno que se decide este fin de semana en la que la competición llega a su ecuador con la disputa de la décimo tercera jornada.

Uno de los equipos inmersos en esa guerra sin cuartel por la primera plaza es el Calvo Basket Xiria, equipo que este sábado (Pabellón Vila de Noia, 17.15 horas) recibe al Caja Rural Baloncesto Reino de León, partido que llega apenas tres días después del que los carballeses disputaron ante Estudiantes de Lugo, correspondiente a la décima jornada y que tuvo que ser aplazado en su día por problemas de condensación en el pabellón carballés.

El posible cansancio por el hecho de tener que afrontar dos partidos en apenas tres días tras el obligado parón navideño, es el principal hándicap al que se enfrentan los jugadores que dirige Héctor Méndez.

El triunfo ante el conjunto lucense (81-71) ha vuelto a disparar la confianza de los verdiblancos, después de que se tuvieran que marchar a las fiestas navideñas con una ajustada derrota en la pista del CB Navia por 92-85.

Los carballeses son ahora mismo terceros en la tabla con un punto menos que el líder, Marín Peixegalego, que tiene 22 y dos únicas derrotas.

Con 21 puntos y tres derrotas están el Xoborg salmantino en segunda posición; el propio Basket Xiria (tercero); y el Universidad de Oviedo (cuarto).

El Baloncesto Reino de León ocupa la quinta plaza, igualado a 20 puntos con el Traumacor Culleredo.

Como se ve, los seis primeros están en un pañuelo a falta de una jornada para el término de la primera vuelta.

Los leoneses no pierden desde la jornada 9, en la que cayeron en la pista del Culleredo, por lo que encadenan tres triunfos consecutivos, dos en casa ante Sigaltec de Vilagarcía y Santo Domingo de Betanzos y uno a domicilio ante Estudiantes de Lugo.

Son un equipo que lleva anotados 58 puntos más que los de Carballo, pero que, por contra, también ha encajado 108 más que Basket Xiria.

En el apartado ofensivo sus principales referencias son Miguel Domínguez Iturza, que lleva anotados 184 puntos; Álvaro González, con 171; y Yago José Iglesias, con 139.

En el juego defensivo sobresalen el propio Álvaro González, con127 rebotes capturados; y Miguel Domínguez Iturza, con 89.

Por parte carballesa lidera ambas estadísticas Curtis Larousse, con 171 puntos conseguidos y 124 rebotes capturados, 93 de ellos en defensa y 31 en ataque.

También llevan una buena temporada Carlos Varela, con 130 puntos y 70 rebotes; y Rubén Rey, autor de 132 puntos.