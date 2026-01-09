El Xiria juega en la siempre difícil pista del Balonmano Lanzarote

En el choque de la primera vuelta se impusieron los canarios por 30-32 Raúl López Molina

El Calvo Xiria abre el nuevo año 2026 con uno de los desplazamientos más exigentes de la temporada, viajando a Canarias para enfrentarse al Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife.

El encuentro, correspondiente a la décimo sexta jornada se juega a las 20:30 horas de este sábado en el Pabellón Municipal de Titerroy.

Los carballeses llegan a esta cita en un estado de forma excepcional, tras cerrar el 2025 con una dinámica impecable.

Los de Adrián Dubra suman tres victorias consecutivas de gran mérito: una épica en Canarias ante el Ingenio (31-34), un triunfo sólido ante el Carballal (31-23) y una victoria de autoridad en Porriño (28-33) para terminar la primera vuelta.

Los carballeses se están mostrando como un equipo muy equilibrado, con una defensa que ha ido creciendo en intensidad y un ataque coral que sabe gestionar los momentos decisivos de los partidos.

Tras el parón navideño, el reto será mantener ese ritmo competitivo ante un rival que ya les ganó en la primera jornada liguera en el Vila de Noia (30-32).

Por su parte, el BM Lanzarote Ciudad de Arrecife es uno de los claros aspirantes a la zona de privilegio.

El conjunto canario ocupa los puestos altos de la tabla y cerró el año venciendo al Culleredo (26-24), demostrando que Titerroy es una fortaleza donde muy pocos equipos logran puntuar.

En la primera vuelta se mostraron en Carballo como un equipo muy físico, con jugadores con experiencia en categorías superiores y una portería muy sólida con Javi Santana.

A pesar de sufrir alguna derrota fuera de casa ante rivales directos como el Novás (27-26), en su cancha son un equipo extremadamente difícil de batir por la presión ambiental y su contundencia defensiva.

La clave para que el Calvo Xiria pueda sorprenderles y regresar con algo positivo de Lanzarote pasa por controlar el ritmo del partido desde el inicio y evitar que el equipo local se sienta cómodo corriendo.

Será fundamental que los visitantes mantengan la efectividad que mostraron en diciembre y que desplieguen una defensa muy presionante para paliar el potencial de los lanzadores canarios.

Una victoria en esta jornada no solo sería una venganza deportiva por el resultado de la ida, sino un golpe en la mesa para confirmar que el Calvo Xiria es uno de los candidatos reales a discutirle la victoria a cualquiera en su grupo de la Liga Nacional.