Diario de Ferrol

Deportes

Fran Gómez Pallas vuelve a imponerse en otra de las etapas del Dakar Rally 2026

El piloto carballés continúa a 9 puntos del líder de la general, el argentino Benji Pascual

Manuel Froxán Rial
09/01/2026 21:39
Fran Gómez junto al alcalde de Carballo, Daniel Pérez (i.) y el edil de Deportes, Daniel Barreiro
Fran Gómez junto al alcalde de Carballo, Daniel Pérez (i.) y el edil de Deportes, Daniel Barreiro
Mar Casal
El carballés Fran Gómez Pallas sigue empeñado en hacer historia en el Dakar Rally 2026 a los mandos de su moto Arctic Leopard, con la que este viernes volvió a imponerse en la categoría Future Mission 1000 reservada a motos 100% eléctricas. 

De esta forma, el piloto del Team Dakar Galicia continúa su codo a codo con el argentino Benjamín Pascual por llevarse la general de la categoría. 

La sexta etapa de la carrera resultó tremendamente complicada, con un recorrido muy condicionado por grandes dunas. 

Así lo reconocía el propio Gómez Pallas nada más traspasar la línea de meta. “Fue una etapa muy complicada, con dunas superaltas en los primeros 15 kilómetros, en los que también tuvimos problemas de navegación. Fueron solo 70 kilómetros de carrera pero fue muy difícil poder completarlos ya que llegamos muy justitos al final, al punto de que más o menos a 2 kilómetros de la meta tuve que parar y esperar a que enfriará la batería y al final entré casi remando”, explicó el bravo piloto carballés. 

Menos suerte tuvo su compañero de equipo Miguel Puertas, al que la batería de su moto esta vez dejó tirado en pleno desierto saudí, en donde acabó siendo recogido por un camión de asistencia. 

En cambio, Esther Merino, la otra integrante del Team Dakar Galicia, fue segunda en la etapa tras un Fran Gómez que sigue segundo en la general a 9 puntos de Pascual. 

Este sábado toca jornada de descanso.

