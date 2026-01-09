Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Un Club do Mar en línea ascendente recibe al Tordoia

Los de Caión después de un discreto arranque de temporada llegaron al parón navideño encadenando tres victorias, a las que sumaron recientemente una goleada en la Copa

Manuel Froxán Rial
09/01/2026 21:36
Una acción del Club do Mar-Boimorto de liga
Una acción del Club do Mar-Boimorto de liga
Raúl López Molina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La competición en Primera Futgal se reanuda este fin de semana después del obligado parón navideño con la disputa de la décimo séptima jornada liguera, la última de la primera vuelta en el Grupo I, en donde ya hay campeón de invierno, un Bertamiráns que aventaja en seis puntos al Arzúa, segundo clasificado que ocupa ahora mismo junto al Calo los dos puestos que dan derecho a disputar la promoción. 

En esas posiciones de privilegio aspira a meterse también un Club do Mar que este sábado recibe al Tordoia en el único partido adelantado de la jornada dentro del citado Grupo I. 

El choque se disputa en el Municipal de A Laracha a partir de las 17.30 horas. 

Los de Caión son ahora mismo quintos con 26 puntos por lo que tienen a tiro las dos plazas reservadas al play off de ascenso.

Su objetivo pasa por imponerse esta tarde a un Tordoia que lucha por todo lo contrario: poner tierra de por medio con los puestos que abocan a la pérdida de categoría. 

El Club do Mar viene de golear en la Copa de A Coruña (0-10 al Unión Sportiva de Santa Lucía), aunque tendrá que salir concentrado ante un rival necesitado. 

Además, a los laracheses esta temporada parecen atragantársele los rivales de la parte baja. 

Para el domingo quedan otros enfrentamientos igual de interesantes. 

Es el caso del Calo-Muxía (16.30 horas), una buena piedra de toque para el conjunto visitante.

 También el Camariñas tiene un desplazamiento complicado al campo del Cacheiras, cuarto clasificado 16.30). 

A domicilio le corresponde jugar asimismo al colista del grupo, una Esteirana que, de ganar, también metería en problemas al Bastavales. 

La jornada se completa con el Cire de Melide-Queixas (17.00) y el Castriz-Vizoño (17.00).

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Audiencia Provincial

Juzgan a una vecina de Carballo por mantener relaciones sexuales delante de su hija pequeña
EP
Juan Villar, durante su intervención en la sesión en Nordés Empresarial

Los empresarios gallegos debaten sobre cómo les afecta el conflictivo panorama internacional
Redacción
En el choque de la primera vuelta se impusieron los canarios por 30-32

El Xiria juega en la siempre difícil pista del Balonmano Lanzarote
Manuel Froxán Rial
Carlos Varela, uno de los baluartes de Basket Xiria, en el partido del pasado miércoles ante Estudiantes de Lugo

Basket Xiria cierra la primera vuelta en casa ante el Baloncesto Reino de León
Manuel Froxán Rial