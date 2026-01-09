Un Club do Mar en línea ascendente recibe al Tordoia

Una acción del Club do Mar-Boimorto de liga Raúl López Molina

La competición en Primera Futgal se reanuda este fin de semana después del obligado parón navideño con la disputa de la décimo séptima jornada liguera, la última de la primera vuelta en el Grupo I, en donde ya hay campeón de invierno, un Bertamiráns que aventaja en seis puntos al Arzúa, segundo clasificado que ocupa ahora mismo junto al Calo los dos puestos que dan derecho a disputar la promoción.

En esas posiciones de privilegio aspira a meterse también un Club do Mar que este sábado recibe al Tordoia en el único partido adelantado de la jornada dentro del citado Grupo I.

El choque se disputa en el Municipal de A Laracha a partir de las 17.30 horas.

Los de Caión son ahora mismo quintos con 26 puntos por lo que tienen a tiro las dos plazas reservadas al play off de ascenso.

Su objetivo pasa por imponerse esta tarde a un Tordoia que lucha por todo lo contrario: poner tierra de por medio con los puestos que abocan a la pérdida de categoría.

El Club do Mar viene de golear en la Copa de A Coruña (0-10 al Unión Sportiva de Santa Lucía), aunque tendrá que salir concentrado ante un rival necesitado.

Además, a los laracheses esta temporada parecen atragantársele los rivales de la parte baja.

Para el domingo quedan otros enfrentamientos igual de interesantes.

Es el caso del Calo-Muxía (16.30 horas), una buena piedra de toque para el conjunto visitante.

También el Camariñas tiene un desplazamiento complicado al campo del Cacheiras, cuarto clasificado 16.30).

A domicilio le corresponde jugar asimismo al colista del grupo, una Esteirana que, de ganar, también metería en problemas al Bastavales.

La jornada se completa con el Cire de Melide-Queixas (17.00) y el Castriz-Vizoño (17.00).