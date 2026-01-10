Basket Xiria sentencia en un muy buen tercer cuarto

Sergio Yubero intentando una penetración a canasta Raúl López Molina

Importante victoria del Basket Xiria que le permite continuar en la lucha por la primera plaza del grupo tras imponerse a un rival directo que acumulaba tres victorias consecutivas en las últimas jornadas disputadas.

El triunfo carballés se cimentó en un gran tercer cuarto después de haberse llegado al descanso con empate a 39 puntos.

En el arranque de la segunda mitad los jugadores de Héctor Méndez supieron apretar en defensa para acabar llevándose el cuarto por 9 puntos, renta que a la postre acabarían resultando determinante, pese a que los leoneses siguieron luchando hasta el último instante.

Los dos primeros actos respondieron a lo esperado, máxima igualdad de fuerzas entre dos de los equipos conjuntos punteros del grupo.

El 18-17 y el 21-22 con el que se saldaron los dos cuartos iniciales reflejan a las claras el equilibrio existente y lo mucho que había en juego a pesar de que queda todavía media liga por delante.

Tras el tirón verdiblanco del tercer cuarto, los locales supieron gestionar bien la renta con la que entraron en el acto decisivo, fase en la que también tuvieron que lidiar con el cansancio por el hecho de haber jugado dos partidos en el corto margen de tres días.

Por parte carballesa sobresalieron el acierto anotador de Carlos Varela, autor de 22 puntos, sólo superado por el visitante Domínguez Iturza, máximo encestador del partido con 25.

También estuvieron a buena altura Curtis Larousse, que anotó 15 puntos y capturó ni más ni menos que 17 rebotes; y Rubén Rey, que logró 14 de los 77 puntos del equipo.

En lo tocante a estadísticas, ambos equipos acabaron con los mismos rebotes capturados (41) y en tiros a canasta a los visitantes no les bastó con tener mejores porcentajes en tiros de 2 (42,4% frente a 36,5%) y en tiros libres (71,4%/60%), por cuanto incurrieron en 10 pérdidas de balón más que su rival, que también lanzó 8 veces más a canasta.