Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Basket Xiria sentencia en un muy buen tercer cuarto

Los visitantes tuvieron mejores porcentajes en tiros libres y de dos pero perdieron diez balones más que los carballeses

Redacción
10/01/2026 23:38
Sergio Yubero intentando una penetración a canasta
Sergio Yubero intentando una penetración a canasta
Raúl López Molina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Importante victoria del Basket Xiria que le permite continuar en la lucha por la primera plaza del grupo tras imponerse a un rival directo que acumulaba tres victorias consecutivas en las últimas jornadas disputadas. 

El triunfo carballés se cimentó en un gran tercer cuarto después de haberse llegado al descanso con empate a 39 puntos. 

En el arranque de la segunda mitad los jugadores de Héctor Méndez supieron apretar en defensa para acabar llevándose el cuarto por 9 puntos, renta que a la postre acabarían resultando determinante, pese a que los leoneses siguieron luchando hasta el último instante. 

Los dos primeros actos respondieron a lo esperado, máxima igualdad de fuerzas entre dos de los equipos conjuntos punteros del grupo. 

El 18-17 y el 21-22 con el que se saldaron los dos cuartos iniciales reflejan a las claras el equilibrio existente y lo mucho que había en juego a pesar de que queda todavía media liga por delante. 

Tras el tirón verdiblanco del tercer cuarto, los locales supieron gestionar bien la renta con la que entraron en el acto decisivo, fase en la que también tuvieron que lidiar con el cansancio por el hecho de haber jugado dos partidos en el corto margen de tres días. 

Por parte carballesa sobresalieron el acierto anotador de Carlos Varela, autor de 22 puntos, sólo superado por el visitante Domínguez Iturza, máximo encestador del partido con 25. 

También estuvieron a buena altura Curtis Larousse, que anotó 15 puntos y capturó ni más ni menos que 17 rebotes; y Rubén Rey, que logró 14 de los 77 puntos del equipo.

 En lo tocante a estadísticas, ambos equipos acabaron con los mismos rebotes capturados (41) y en tiros a canasta a los visitantes no les bastó con tener mejores porcentajes en tiros de 2 (42,4% frente a 36,5%) y en tiros libres (71,4%/60%), por cuanto incurrieron en 10 pérdidas de balón más que su rival, que también lanzó 8 veces más a canasta.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El servicio va dirigido a niños que tengan entre 3 y 12 años

El Concello de A Laracha facilitará la conciliación durante la festividad de Entroido
Redacción
Las entradas pueden adquirirse de lunes a viernes o el mismo día de la función una hora antes del comienzo | cedida

La programación del Auditorio de Vimianzo incluye catorce espectáculos hasta mayo
Manuel Froxán Rial
La senda cicloturística de Camariñas pasa por el cabo Vilán

La Costa da Morte suma más de 227 kilómetros y cinco rutas ciclísticas de interés paisajístico
A. Pérez Cavolo
Imagen del Lubiáns-Oviedo Booling

El Lubiáns despide la primera vuelta en la pista del Liceo
Manuel Froxán Rial