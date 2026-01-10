El Bergantiños, a ganar para seguir en posiciones de play off

Una jugada del Bergantiños-Sámano (1-0) con el que los rojillos despidieron el pasado año en As Eiroas Raúl López Molina

Tras la derrota de la semana pasada en el campo de la Sarriana, el Bergantiños busca pasar página ante el Real Ávila (As Eiroas, 17.00 horas).

El duelo significa el inicio de la segunda vuelta y la defensa de plaza de playoff por parte de los carballeses, que tienen por detrás a un numeroso grupo de equipos.

El Bergantiños alcanzó de nuevo la zona de playoff merced a los tres triunfos con los que cerró el 2025, y sigue en ella pese a su 1-0 contra la Sarriana, pero debe ganar esta tarde si quiere seguir en esa posición de privilegio.

Tras su cuarta plaza, con 29 puntos, acechan Salamanca UDS (29), Coruxo (28), Numancia (27), el propio Real Ávila (27) y UD Ourense (26).

El conjunto entrenado por Marc García empezó el curso con cuatro triunfos seguidos, entre ellos el logrado en la segunda jornada ante el propio Bergantiños, pero desde entonces acumula tres victorias, seis empates y cuatro derrotas.

Su último encuentro fue una montaña rusa ante el Rayo Cantabria (3-3) que acabó en decepción final tras el gol de Izan en el segundo minuto del añadido.

En las últimas seis jornadas disputadas sólo ha conseguido un triunfo, en su campo ante el Burgos (2-1) y tres empates (dos en casa ante el citado Rayo Cantabria y Valladolid Promesas, y otro en el feudo del Coruxo).

Para buscar su última victoria a domicilio hay que remontarse a mediados de noviembre, concretamente a la undécima jornada en la que se impuso al Salamanca por 1-3.

Este domingo los abulenses no encontrarán a un Bergantiños confiado, toda vez que su entrenador, Simón Lamas, destaca que se trata de un equipo con gran potencial: “Diante temos un equipo que, futbolista por futbolista, é probablemente un dos mellores. Están chamados a estar na zona alta e ademais acaban de reforzarse con Javi Grillo (centrocampista). Quizá están nun momento un pouco complexo en canto a resultados, pero son un equipo moi perigoso e con moito talento arriba”.

El preparador lucense explica además que se trata de un conjunto con una buena mezcla de jugadores con mucha experiencia en la categoría y de jóvenes “que lle dan ese punto de ambición”.

Por todo ello, advierte a su plantel de que deberán estar muy concentrados en todo momento por cuanto “creo que o Real Ávila ten xogadores capaces de adaptarse ben ao noso campo”.

Lamas no podrá contar con el lateral derecho Lache después de que esta misma semana el Atlético Baleares pagase su cláusula de rescisión, pero apunta que el resto del plantel está “motivado e ilusionado por xogar ante este tipo de equipos e oxalá sexamos capaces de sacar a nosa mellor versión e volver a ser competitivos na casa. Ese é o noso obxectivo se queremos facer unha segunda volta parecida a primeira, que foi moi positiva”.

De cara a esta segunda parte de la competición el confesado reto del técnico es el de “seguir afianzándonos como locais e deixando escapar poucos puntos do noso campo, tal e como fixemos ata agora”.

Por último, asegura que tanto él como sus jugadores “estamos ilusionados por volver a xogar diante da nosa afición, e queremos dar unha boa imaxe, como sempre que xogamos na casa".