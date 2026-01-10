El Calvo Xiria cae por dos goles en su visita al Balonmano Lanzarote

Una formación del Calvo Xiria Raúl López Molina

El Calvo Xiria vio truncada su buena racha al caer en la pista del Balonmano Lanzarote por un ajustado 29-27, en partido correspondiente a la jornada 16 de Primera Nacional. ç

Pese a la derrota, los carballeses completaron un buen partido y tuvieron opciones en todo momento.

Los de Adrián Dubra salieron muy bien al partido, mandando durante muchos minutos de la primera mitad.

Al descanso se llegó con empate a 16 tantos.

En la segunda parte siguió el toma y daca y la igualdad en el marcador, aunque al final los locales se quedaron con los puntos.