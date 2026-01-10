Deportes
El Calvo Xiria cae por dos goles en su visita al Balonmano Lanzarote
Los carballeses mandaron durante muchos minutos de la primera parte y tuvieron opciones hasta el final
El Calvo Xiria vio truncada su buena racha al caer en la pista del Balonmano Lanzarote por un ajustado 29-27, en partido correspondiente a la jornada 16 de Primera Nacional. ç
Pese a la derrota, los carballeses completaron un buen partido y tuvieron opciones en todo momento.
Los de Adrián Dubra salieron muy bien al partido, mandando durante muchos minutos de la primera mitad.
Al descanso se llegó con empate a 16 tantos.
En la segunda parte siguió el toma y daca y la igualdad en el marcador, aunque al final los locales se quedaron con los puntos.