El Lubiáns despide la primera vuelta en la pista del Liceo

Imagen del Lubiáns-Oviedo Booling Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns retoma la OK Liga Bronce tras el parón navideño y lo hace viajando a la pista del filial del Liceo.

El choque se disputa en el Polideportivo Elviña II a partir de las 12.30 de este domingo.

La cita es tremendamente importante para los carballeses que aspiran a recortar distancias con los dos primeros clasificados- Oviedo Roller y AC Ordes- que el sábado se enfrentaron entre si y acabaron empatando a 4 goles.

En las filas visitantes es más que probable que debute su último refuerzo, Diego Santiago, un jugador de tan solo 19 años de edad que se incorpora al conjunta carballés procedente del HC Cambre.