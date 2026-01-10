El Sofán recibe al Maniños mientras Paiosaco y Dumbría juegan en Pol y Sigüeiro

Imagen del Dumbría-Sofán de la Copa da Costa Raúl López Molina

En Preferente Futgal se reanuda la competición liguera tras el parón navideño con la disputa de la décimo séptima jornada de liga, la última de la primera vuelta.

En esta ocasión el único equipo de la zona que juega en casa es el Sofán.

Los carballeses reciben en O Carral al Cultural Maniños, encuentro con comienzo previsto para las 16.30 horas.

El conjunto ferrolano es el actual colista del grupo con un único partido ganado en lo que va de competición.

Para los sofanistas un tropiezo sería fatal en un momento en el que equipo está inmerso en la lucha por entrar en los puestos de play off.

Por ello los locales deberán salir concentrados para tratar de resolver cuanto antes el partido.

La relación de convocados del cuadro carballés es la siguiente: Gardu, Javichu, Iván, Pablo Parafita, Xandre, Iván Parafita, Pardo, Fabi, Pena, Eloy, Isma, Sánchez, Marcos, Joel, Julián, Iraitz y Braian.

Paiosaco y Dumbría

El Paiosaco, por su parte, visita Pol en donde buscará su quinta victoria en liga.

Los de la localidad de la feria quieren empezar bien el año y continuar con la racha de buenos resultados iniciada desde la llegada de Iván Sánchez al banquillo.

El Paiosaco es ahora mismo undécimo con 19 puntos, tres menos que los que tiene un Pol que marcha décimo cuarto y que lucha también por marcar distancias con los puestos de descenso.

Un triunfo visitante les permitiría conseguir una ventaja de dos partidos con respecto a su rival de esta tarde.

Los mismos puntos que el Paiosaco suma un Dumbría que empezó muy fuerte la temporada pero que poco a poco se ha ido desinflando y que también necesita ganar para escapar de los puestos de peligro.

Por ello, el equipo de Pablo Conde intentará este domingo sumar los 3 puntos en el campo de un Sigüeiro que es penúltimo.