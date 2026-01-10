Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Sofán recibe al Maniños mientras Paiosaco y Dumbría juegan en Pol y Sigüeiro

Los carballeses tienen prohibido fallar ante el colista si quieren seguir aspirando a los puestos de play off de ascenso

Manuel Froxán Rial
10/01/2026 23:31
Imagen del Dumbría-Sofán de la Copa da Costa
Imagen del Dumbría-Sofán de la Copa da Costa
Raúl López Molina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

En Preferente Futgal se reanuda la competición liguera tras el parón navideño con la disputa de la décimo séptima jornada de liga, la última de la primera vuelta. 

En esta ocasión el único equipo de la zona que juega en casa es el Sofán. 

Los carballeses reciben en O Carral al Cultural Maniños, encuentro con comienzo previsto para las 16.30 horas. 

El conjunto ferrolano es el actual colista del grupo con un único partido ganado en lo que va de competición. 

Para los sofanistas un tropiezo sería fatal en un momento en el que equipo está inmerso en la lucha por entrar en los puestos de play off.

 Por ello los locales deberán salir concentrados para tratar de resolver cuanto antes el partido. 

La relación de convocados del cuadro carballés es la siguiente: Gardu, Javichu, Iván, Pablo Parafita, Xandre, Iván Parafita, Pardo, Fabi, Pena, Eloy, Isma, Sánchez, Marcos, Joel, Julián, Iraitz y Braian. 

Paiosaco y Dumbría

El Paiosaco, por su parte, visita Pol en donde buscará su quinta victoria en liga. 

Los de la localidad de la feria quieren empezar bien el año y continuar con la racha de buenos resultados iniciada desde la llegada de Iván Sánchez al banquillo. 

El Paiosaco es ahora mismo undécimo con 19 puntos, tres menos que los que tiene un Pol que marcha décimo cuarto y que lucha también por marcar distancias con los puestos de descenso. 

Un triunfo visitante les permitiría conseguir una ventaja de dos partidos con respecto a su rival de esta tarde. 

Los mismos puntos que el Paiosaco suma un Dumbría que empezó muy fuerte la temporada pero que poco a poco se ha ido desinflando y que también necesita ganar para escapar de los puestos de peligro. 

Por ello, el equipo de Pablo Conde intentará este domingo sumar los 3 puntos en el campo de un Sigüeiro que es penúltimo.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El servicio va dirigido a niños que tengan entre 3 y 12 años

El Concello de A Laracha facilitará la conciliación durante la festividad de Entroido
Redacción
Las entradas pueden adquirirse de lunes a viernes o el mismo día de la función una hora antes del comienzo | cedida

La programación del Auditorio de Vimianzo incluye catorce espectáculos hasta mayo
Manuel Froxán Rial
La senda cicloturística de Camariñas pasa por el cabo Vilán

La Costa da Morte suma más de 227 kilómetros y cinco rutas ciclísticas de interés paisajístico
A. Pérez Cavolo
Imagen del Lubiáns-Oviedo Booling

El Lubiáns despide la primera vuelta en la pista del Liceo
Manuel Froxán Rial