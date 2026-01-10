Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Tropiezo del Club do Mar en casa ante el Tordoia (2-2)

En la Liga da Costa el Xallas se impuso por 3-1 al Corcubión en partido adelantado al sábado

Manuel Froxán Rial
10/01/2026 23:33
Una acción del Club do Mar-Tordoia disputado el sábado en el Municipal larachés
Una acción del Club do Mar-Tordoia disputado el sábado en el Municipal larachés
Raúl López Molina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El Club do Mar no pasó del empate (2-2) en el partido disputado este sábadp correspondiente a la jornada 17 de Primera Futgal. 

Los de Caión se adelantaron pronto con un gol de Mateo Canedo y al principio de la segunda mitad volvieron a marcar por medio de Mario Vila, en lo que parecía la sentencia definitiva. 

No fue así y el Tordoia, equipo que está luchando por escapar de la zona de peligro, reaccionó y acabó llevándose un punto cuando los locales ya casi no tenían margen para cambiar las cosas. 

En la Liga da Costa hubo otro encuentro adelantado, el Xallas-Corcubión que acabó con triunfo xalleiro por 3-1, con goles locales de Sergio Barbeira y Bryan (2)

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El servicio va dirigido a niños que tengan entre 3 y 12 años

El Concello de A Laracha facilitará la conciliación durante la festividad de Entroido
Redacción
Las entradas pueden adquirirse de lunes a viernes o el mismo día de la función una hora antes del comienzo | cedida

La programación del Auditorio de Vimianzo incluye catorce espectáculos hasta mayo
Manuel Froxán Rial
La senda cicloturística de Camariñas pasa por el cabo Vilán

La Costa da Morte suma más de 227 kilómetros y cinco rutas ciclísticas de interés paisajístico
A. Pérez Cavolo
Imagen del Lubiáns-Oviedo Booling

El Lubiáns despide la primera vuelta en la pista del Liceo
Manuel Froxán Rial