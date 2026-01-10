Tropiezo del Club do Mar en casa ante el Tordoia (2-2)

Una acción del Club do Mar-Tordoia disputado el sábado en el Municipal larachés Raúl López Molina

El Club do Mar no pasó del empate (2-2) en el partido disputado este sábadp correspondiente a la jornada 17 de Primera Futgal.

Los de Caión se adelantaron pronto con un gol de Mateo Canedo y al principio de la segunda mitad volvieron a marcar por medio de Mario Vila, en lo que parecía la sentencia definitiva.

No fue así y el Tordoia, equipo que está luchando por escapar de la zona de peligro, reaccionó y acabó llevándose un punto cuando los locales ya casi no tenían margen para cambiar las cosas.

En la Liga da Costa hubo otro encuentro adelantado, el Xallas-Corcubión que acabó con triunfo xalleiro por 3-1, con goles locales de Sergio Barbeira y Bryan (2)