Deportes

El Bergantiños Femenino mereció algo más que el empate en su visita al campo del Tomiño

Laura Izard, tras una buena jugada de Cruz Sánchez, marcó el gol de las rojillas

Redacción
11/01/2026 23:26
Once incial del Bergantiños Femenino en el campo del Tomiño
Once incial del Bergantiños Femenino en el campo del Tomiño
Cedida
El Bergantiños Femenino sumó en Tomiño el segundo empate de la temporada luego de un partido en el que las rojillas fueron de menos a más. 

A las carballesas les costó entrar en el partido ante un rival que salió en bloque bajo y dispuesto a aprovechar alguna contra. 

Las locales crearon un par de ocasiones que supo desbaratar Lucía Ameal con dos salidas provindenciales fuera de su portería. 

Sin embargo, cuando estaba a punto de llegarse al descanso las pontevedresas se adelantaron gracias a un penalti convertido por Sara Álvarez. 

El gol pareció espolear a las jugadoras de Raúl Martos que tras el descanso mostraron otra cara con los cambios tanto de nombres como tácticos. 

Izard y Érika pasaron a jugar por banda y generaron mucho peligro ante un Tomiño al que ya le costó mucho más salir de atrás.

 A falta de un cuarto de hora una buena jugada de Cruz fue culminado por Izard en el segundo palo. 

A partir de aquí las carballesas achucharon pero la victoria no llegó.

