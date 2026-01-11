El Malpica cae derrotado en Mazaricos y cede el liderato de la Liga da Costa al San Lorenzo
Los de Verdillo se impusieron por 2 goles a 0 al Outes en una semana pródiga en sorpresas
La jornada 14 deparó un cambio de líder en la Liga da Costa tras la derrota sufrida por el Malpica y la victoria del San Lorenzo en casa ante el Outes.
El colista Mazaricos protagonizó una de las sorpresas de la jornada con el 2-0 logrado ante el Malpica. Raúl y Álvaro fueron sus goleadores.
Por el mismo marcador se impuso el San Lorenzo de Verdillo, nuevo líder, al Outes. Los goles fueron obra de Daniel Cotelo y Álex Taibo.
El Xallas sigue tercero tras derrotar a Corcubión por 3-1 y la cuarta plaza es para un Ponteceso que superó por 2-1 al Porteño.
Rodrigo adelantó a los locales al inicio de la segunda mitad al transformar un penalti, pero poco después Martín restableció la igualada.
El definitivo 2-1 fue obra de Iván Rodríguez. Otro que cede terreno es el Baio tras caer en casa por 1-2 ante un Cabana que tuvo a Brais, autor de los dos goles, como principal figura.
Sofán B y Corme se repartieron los puntos (2-2).
Los carballeses se adelantaron por dos veces con goles de Dani Calvete e Iván Fernández, pero Borja Torrado y Lucas Rial dieron un punto al Corme.
También Monte Louro y Muros se repartieron los puntos (1-1).
Por último, el Zas abandona su condición de colista tras ganar al Soneira por 2-3