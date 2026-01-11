Mi cuenta

Deportes

El Sofán vence 2-0 al Maniños, el segundo obra de su portero Gardu con un saque desde área propia

El Paiosaco empató en Pol tras ir ganando por dos goles y el Dumbría fue goleado en Sigüeiro

Manuel Froxán Rial
11/01/2026 23:30
Una jugada del partido Sofán-Maniños
Una jugada del partido Sofán-Maniños
Raúl López Molina
La reanudación de la competición en Preferente luego de las fiestas navideñas tuvo algo de todo por lo que a los equipos de la zona se refiere. 

El Sofán se impuso por 2-0, aunque con más apuros de los inicialmente previstos, al Cultural Maniños, colista del grupo. 

El Paiosaco por su parte visitó Pol, en donde tuvo que conformarse finalmente con un empate (2-2) pese a adelantarse en la primera mitad con dos goles. 

La cruz de la moneda fue para un Dumbría que cayó con estrépito, 7-0, ante un rival directo como el Sigüeiro. 

En el campo de O Carral el gran protagonista del partido fue el meta local Gardu, más que por su labor bajo palos, por ser el autor del segundo gol de su equipo. 

A los carballeses les costó entrar en el partido y, aunque en la primera mitad dispusieron de un par de buenas ocasiones, hasta después del descanso no metieron una marcha más al partido. 

Fruto de esa mayor insistencia llegaría el 1-0 a falta un cuarto de hora para el final. Fue después de una buena jugada por banda de Javi bien culminada por Joel. 

Cinco minutos después llegaría el definitivo 2-0. 

Gardu sacó en largo con el pie, el balón botó en el área y Joel porfió por él de cabeza y, aunque no llegó a tocarlo, despistó al portero visitante, de tal forma que el esférico le pasó por encima y acabó en la red. 

El Pol-Paiosaco fue un partido extraño, con una parte para cada equipo aunque, curiosamente, ambos marcaron cuando menos lo merecían.

Los locales empezaron mucho mejor y en el primer acto dispusieron de hasta tres ocasiones muy claras que desbarató el portero visitante.

 Sin embargo, primero Carnota y después Jorge Raña pusieron el momentáneo 0-2 en el marcador. 

Tras el descanso la decoración cambió por completo. 

El equipo de Iván Sánchez se adueñó de la pelota y dispuso de claras ocasiones por medio de Carnota, Iván Amor o Mato, entre otros, pero unas veces la madera y otras la defensa o el portero lograron sacar el balón. 

Por contra, el Paiosaco encajó dos goles en apenas cinco minutos. 

Peor le fueron las cosas al Dumbría en Sigüeiro, en donde en el minuto 47 ya perdía por un abultado 6-0.

