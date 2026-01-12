El Bergantiños B no tiene su día y cae por 4-0 ante el Abellá

Plantel del Bergantiños que se midió al Paiosaco en la Copa Raúl López Molina

La parte alta del Grupo III de Tercera Futgal está al rojo vivo. La inesperada derrota del Bergantiños B en el campo del Abellá en la jornada 14 ha igualado todavía más las cosas, con hasta cuatro equipos separados tan solo por 2 puntos, si bien el líder Visantoña tiene un partido menos que sus rivales.

El primer clasificado se impuso por un claro 3-0 a un San Martiño que ya encajó el primer gol antes del primer cuarto de hora y que no tuvo opción ante la superioridad local.

La abultada derrota del Bergantiños B en el campo del S.E.Abellá SDC, 4-0, se fraguó en una gran segunda mitad de los de casa., después de que al descanso se llegara sin que se moviese el 0-0 inicial.

El primer gol nada más reanudarse el partido hizo daño a los carballeses, que encajaron los dos últimos en los minutos finales.

Además del Visantoña, el gran beneficiado del tropiezo del conjunto rojillo fue el Atlético Cercedense, que no falló ante el Mesía, al que acabó imponiéndose por 2-1.

Marcos Martínez adelantó a los cercedenses en el minuto 22 pero Randy volvió a poner las tablas en el ecuador de la segunda mitad aunque, a renglón seguido, Bruno Rivas estableció el definitivo 2-1.

El Rodís, colista del grupo, apenas tuvo opciones en el campo del Coirós, ante el que cayó derrotado por 3-0.

Lidera el grupo el Visantoña con 33 puntos y un partido menos, seguido del Bergantiños B con 32 y del Atl. Cercedense y del Teixeiro, ambos con 31 puntos.

En el Grupo 1 el Xuventude Laracha tuvo que emplearse a fondo para doblegar al Eirís por 3-2.

Los visitantes se adelantaron en la primera parte, pero los laracheses salieron muy fuertes en la segunda y remontaron con goles de Bruno y Mateo Esmorís.

A poco del final volvieron a empatar los coruñeses, pero tan solo dos minutos después Adrián puso el definitivo 3-2 en el marcador.

El grupo está liderado p or el Maravillas, que suma 40 puntos. Segundo es el Ciudad Jardín con 36 y el Xuventude Laracha es cuarto con 34.