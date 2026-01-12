Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Paiosaco ha mejorado su efectividad desde el cambio operado en el banquillo

El presidente del club dice que la único que ha variado es que el balón ahora entra y antes no

Manuel Froxán Rial
12/01/2026 19:16
Once que presentó el Paiosaco en el reciente partido de la Copa da Coruña
Once que presentó el Paiosaco en el reciente partido de la Copa da Coruña
Raúl López Molina
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Paiosaco regresó con un sabor agridulce de su visita al campo del Pol, pese al empate arrancado (2-2). 

El equipo de la localidad de la feria se adelantó con dos goles en la primera mitad, pero vio como en la segunda su rival volvía a situar las tablas en el marcador en apenas 5 minutos.

 El presidente del club, Carlos García, señala que su equipo dispuso de ocasiones muy claras para sentenciar en la segunda, pero también reconoce que en la primera el Paiosaco puso los goles y el Pol las oportunidades de gol, de tal forma que piensa que el 2-2 es más o menos justo. 

El empate sitúa a los verdiblancos con 6 puntos de distancia sobre los puestos de descenso y les permite seguir con la mejora de resultados iniciada tras el cambio operado en el banquillo. 

Desde la llegada de Iván Sánchez al mismo han sumado 11 de los 18 puntos en juego. 

“El principal cambio es que ahora el balón entra y antes no, aunque también es cierto que ahora hay más continuidad y que antes jugábamos más a arreones, aunque es indudable que la base estaba hecha gracias al trabajo de Christian Gómez”, dice Carlos García. 

Otro de los protagonistas de la jornada 17 fue Gardu, portero del Sofán, al marcar el segundo gol de su equipo ante el Maniños en un saque de portería.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Campo de fútbol municipal de Verdillo

Carballo invertirá casi 62.000 euros en mejorar el campo de fútbol de Verdillo
A. Pérez Cavolo
Vista de la playa ceense de Lires

La calidad del agua de la playa ceense de Lires sigue siendo insuficiente para el baño
A. Pérez Cavolo
Una escena de la obra "Papel 2.0"

El IES Alfredo Brañas acoge una función para prevenir el acoso escolar
Redacción
Taller de inteligencia emocional en Lemaio el primer día

Afaber lleva a Lemaio sus talleres de inteligencia emocional
Redacción