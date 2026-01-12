El Paiosaco ha mejorado su efectividad desde el cambio operado en el banquillo

Once que presentó el Paiosaco en el reciente partido de la Copa da Coruña Raúl López Molina

El Paiosaco regresó con un sabor agridulce de su visita al campo del Pol, pese al empate arrancado (2-2).

El equipo de la localidad de la feria se adelantó con dos goles en la primera mitad, pero vio como en la segunda su rival volvía a situar las tablas en el marcador en apenas 5 minutos.

El presidente del club, Carlos García, señala que su equipo dispuso de ocasiones muy claras para sentenciar en la segunda, pero también reconoce que en la primera el Paiosaco puso los goles y el Pol las oportunidades de gol, de tal forma que piensa que el 2-2 es más o menos justo.

El empate sitúa a los verdiblancos con 6 puntos de distancia sobre los puestos de descenso y les permite seguir con la mejora de resultados iniciada tras el cambio operado en el banquillo.

Desde la llegada de Iván Sánchez al mismo han sumado 11 de los 18 puntos en juego.

“El principal cambio es que ahora el balón entra y antes no, aunque también es cierto que ahora hay más continuidad y que antes jugábamos más a arreones, aunque es indudable que la base estaba hecha gracias al trabajo de Christian Gómez”, dice Carlos García.

Otro de los protagonistas de la jornada 17 fue Gardu, portero del Sofán, al marcar el segundo gol de su equipo ante el Maniños en un saque de portería.