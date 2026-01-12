Fran Gómez Pallas suma su cuarta victoria consecutiva y se pone líder de la categoría

Pilotos y resto de miembros del Team Dakar Galicia Marco Pombo Longueira

Imparable se está mostrando el piloto carballés Fran Gómez Pallas en la presente edición del Dakar Rally.

Ayer sumó ni más ni menos que su cuarta victoria consecutiva en la categoría de motos Mission 1000, lo que le sirvió para culminar la remontada ante el hasta ahora líder, el argentino Benjamín Pascual.

Después de llegar a la jornada de descanso del sábado con dos triunfos parciales, Fran Gómez y sus compañeros del Team Dakar Galicia, Esther Merino y Miguel Puertas– retomaron el domingo una competición que ha entrado en su semana definitiva.

El equipo gallego tuvo una actuación estelar en la 7ª etapa de la jornada de reanudación, la más larga del rally con un total de 120 kilómetros que pusieron a prueba la autonomía de las baterías de sus motos Arctic Leopard cien por cien eléctricas.

Los tres pilotos supieron gestionar las baterías a la perfección y no solo lograron acabar sin problemas, sino que Fran Gómez fue primero en la línea de llegada sumando así su tercer triunfo consecutivo, mientras su compañero Miguel Puertas entraba segundo, después de los constantes problemas que tuvo con la batería de su moto en la primera semana de carrera.

De cara a la octava etapa disputada ayer, en la que el argentino salía a defender el primer puesto que ocupaba en la general con 9 puntos de ventaja sobre el piloto de Carballo, la estrategia del Team Dakar Galicia estaba clara: empezar muy fuertes ya que la salida incluía un tramo con aceleración en el que había en juego 10, 5 y 2 puntos de bonificación para los tres más rápidos.

A partir de ahí el equipo se reagrupó y siguió rodando muy rápido, conscientes de que no quedaba otra que arriesgar para seguir recortando distancias con el líder de la general.

La estrategia salió a la perfección, al punto de que Gómez Pallas encadenó su cuarto triunfo consecutivo, mientras su compañera de equipo Esther Merino era segunda, por delante del argentino Benjamín Pascual.

Los 25 puntos sumados por el ganador, 10 más que los conseguidos por Esther y Pascual, permiten al bravo piloto carballés consumar la remontada.

De esta forma y a falta de cinco etapas para el término de la competición, la general de Mission 1000 pasa a estar liderada por Fran Gómez Pallas con 131 puntos; segundo es el argentino Benjamín Pascual con 1 punto menos y la tercera plaza es para el chino Jie Yang.

La nota negativa que dejó la jornada del martes fue que la batería de la moto de Miguel Puertas volvió a fallar sobrepasado el kilómetro 90, por lo que el gaditano no pudo completar el recorrido.

Hoy martes se disputa la novena etapa entre Wadi ad Dawasir y el campamento refugio.

La segunda etapa maratón del Dakar se presenta como una auténtica prueba de resistencia, tanto física como mental.

Su recorrido discurre en parte por por pistas pedregosas y traicioneras y concluye con un tramo de dunas.