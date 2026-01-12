Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Fran Gómez Pallas suma su cuarta victoria consecutiva y se pone líder de la categoría

El piloto carballés aventaja ahora en un punto al argentino Pascual a falta de cinco etapas para el final

Manuel Froxán Rial
12/01/2026 19:31
Pilotos y resto de miembros del Team Dakar Galicia
Pilotos y resto de miembros del Team Dakar Galicia
Marco Pombo Longueira
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Imparable se está mostrando el piloto carballés Fran Gómez Pallas en la presente edición del Dakar Rally. 

Ayer sumó ni más ni menos que su cuarta victoria consecutiva en la categoría de motos Mission 1000, lo que le sirvió para culminar la remontada ante el hasta ahora líder, el argentino Benjamín Pascual.

 Después de llegar a la jornada de descanso del sábado con dos triunfos parciales, Fran Gómez y sus compañeros del Team Dakar Galicia, Esther Merino y Miguel Puertas– retomaron el domingo una competición que ha entrado en su semana definitiva. 

El equipo gallego tuvo una actuación estelar en la 7ª etapa de la jornada de reanudación, la más larga del rally con un total de 120 kilómetros que pusieron a prueba la autonomía de las baterías de sus motos Arctic Leopard cien por cien eléctricas.

 Los tres pilotos supieron gestionar las baterías a la perfección y no solo lograron acabar sin problemas, sino que Fran Gómez fue primero en la línea de llegada sumando así su tercer triunfo consecutivo, mientras su compañero Miguel Puertas entraba segundo, después de los constantes problemas que tuvo con la batería de su moto en la primera semana de carrera. 

De cara a la octava etapa disputada ayer, en la que el argentino salía a defender el primer puesto que ocupaba en la general con 9 puntos de ventaja sobre el piloto de Carballo, la estrategia del Team Dakar Galicia estaba clara: empezar muy fuertes ya que la salida incluía un tramo con aceleración en el que había en juego 10, 5 y 2 puntos de bonificación para los tres más rápidos. 

A partir de ahí el equipo se reagrupó y siguió rodando muy rápido, conscientes de que no quedaba otra que arriesgar para seguir recortando distancias con el líder de la general. 

La estrategia salió a la perfección, al punto de que Gómez Pallas encadenó su cuarto triunfo consecutivo, mientras su compañera de equipo Esther Merino era segunda, por delante del argentino Benjamín Pascual.

Los 25 puntos sumados por el ganador, 10 más que los conseguidos por Esther y Pascual, permiten al bravo piloto carballés consumar la remontada.

De esta forma y a falta de cinco etapas para el término de la competición, la general de Mission 1000 pasa a estar liderada por Fran Gómez Pallas con 131 puntos; segundo es el argentino Benjamín Pascual con 1 punto menos y la tercera plaza es para el chino Jie Yang. 

La nota negativa que dejó la jornada del martes fue que la batería de la moto de Miguel Puertas volvió a fallar sobrepasado el kilómetro 90, por lo que el gaditano no pudo completar el recorrido. 

Hoy martes se disputa la novena etapa entre Wadi ad Dawasir y el campamento refugio.

 La segunda etapa maratón del Dakar se presenta como una auténtica prueba de resistencia, tanto física como mental. 

Su recorrido discurre en parte por por pistas pedregosas y traicioneras y concluye con un tramo de dunas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Campo de fútbol municipal de Verdillo

Carballo invertirá casi 62.000 euros en mejorar el campo de fútbol de Verdillo
A. Pérez Cavolo
Vista de la playa ceense de Lires

La calidad del agua de la playa ceense de Lires sigue siendo insuficiente para el baño
A. Pérez Cavolo
Una escena de la obra "Papel 2.0"

El IES Alfredo Brañas acoge una función para prevenir el acoso escolar
Redacción
Taller de inteligencia emocional en Lemaio el primer día

Afaber lleva a Lemaio sus talleres de inteligencia emocional
Redacción