Lubiáns no pasa del empate en la pista del filial del Liceo coruñés

Una acción del partido disputado el domingo en Elviña German Barreiros

El filial del Liceo y el Escola Lubiáns de Carballo se repartieron los puntos en Elviña, escenario de un intenso derbi provincial de la OK Bronce que terminó con un 2-2 en el marcador y en el que los dos equipos tuvieron sus opciones.

Los verdiblancos se adelantaron por dos veces y los visitantes igualaron otras tantas, la segunda y última prácticamente sobre la bocina.

Los liceístas ya habían ganado en su feudo al Oviedo Roller, un aviso de su potencial a un Lubiáns más experimentado y que, en la tercera plaza, quería aprovecharse del empate del día anterior de Oviedo y Ordes, los dos equipos que tiene por delante.

Jaime Méndez abrió el marcador y Álvaro Trigo empató. Isaac Naveira puso el 2-1 y Álex Pérez fue el encargado de firmar el 2-2 definitivo a 1:06 para el final.

El Liceo es séptimo con 15 puntos y el Lubiáns, continúa tercero con 27 aunque aprieta un Traviesas que ganó al HC Oleiros por 4-3.