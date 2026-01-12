Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Una trifulca entre los entrenadores obliga a suspender el Cerqueda-Sporting Zas

El técnico zasense pide disculpas públicas por el "espectáculo bochornoso" y desde el Cerqueda también dicen lamentar lo ocurrido

Manuel Froxán Rial
12/01/2026 19:23
Formación del Sporting Zas Femenino
Formación del Sporting Zas Femenino
Cedida
La nota negativa de la jornada en lo que a las competiciones femeninas se refiere se vivió en el Cerqueda-Sporting Zas de Tercera División, partido que tuvo que ser suspendido con 0-0 por una trifulca entre el segundo entrenador del Cerqueda, Jorge Manuel Verdes, y el primer entrenador del Sporting Zas, Ángel Garrido Blanco, que acabarían expulsados. 

El técnico zasense recurrió posteriormente a las redes sociales para disculparse públicamente por lo sucedido. 

“Quero pedir disculpas públicas ao meu actual club, o Sp. Zas, por ensuciar a súa imaxe dando un espectáculo bochornoso no banquillo no encontro Cerqueda-Zas”, empieza diciendo el técnico, a la vez que hace extensivas esas disculpas al Cerqueda, “do que fun aficionado, xogador e directivo en tempos pasados”. 

Al respecto de lo sucedido, puntualiza que “vendo a acta do partido, en ningún momento os dous implicados fixemos ningún tipo de agresión física. Sí que tivemos unha disputa verbal que pasou o límite de zarandearnos e caer o chan, dando unha imaxe bochornosa (diante) das nosas xogadoras e aficionados presentes”. 

Ángel Garrido finaliza diciendo que “a tensión do partido a veces xoga malas pasadas, (pero) non me quero para nada xustificar, sabendo que foi un error grave pola miña parte que non volverei a cometer”. 

También la UD Cerqueda difundió un comunicado de disculpas, en el que tras puntualizar que “segundo o observado e o recollido nos informes corespondentes, os incidentes non foron provocados por ningún integrante do noso clube, consideramos fundamental manifestar o noso rexeitamento absoluto a calquera forma de violencia dentro e fóra do terreo de xogo. O fútbol debe ser sempre un espazo de respecto, convivencia e deportividade”. 

La entidad malpicana dicen lamentar profundamente los hechos acaecidos el pasado domingo en el recinto de Xaviña y reiteran “o noso compromiso co xogo limpo e coa colaboración plena coas autoridades deportivas para o esclarecemento do sucedido e a prevención de situacións semellantes no futuro". 

También confían en que lo sucedido no afecte a las relaciones entre los dos clubes.

Marcadores

En el Grupo III de 3ª División continúa el codo a codo al frente de la tabla entre las EFCC Juan Cabrejo y el Soneira. 

Las camariñanas no tuvieron mayores problemas ante Os Miudos, a las que derrotaron por 2-6. Aitana (2), Laura (2), Yara y Sofía (p.p.), marcaron para las visitantes. 

Por su parte, el Soneira derrotó al Cabana por 2-0, goles de Luana y María. 

La tercera plaza es para un Outes que se impuso por 3-0 al Cabana, Con autoridad doblegó asimismo el Corcubión al A Baña, 1-5, tantos visitantes de Sandra, Alexandra, María (2) y Cristina. 

Por último, el Ponteceso sumó su tercera victoria a costa del Xallas, al que derrotó por 0-1, gol de Claudia.

