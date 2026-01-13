Simón Lamas: “Estoy orgulloso del nivel de adaptación del equipo porque no fue nada fácil”

Simón Lamas en el partido ante el Real Ávila Raúl López Molina

El Bergantiños ha cerrado la primera vuelta de la temporada con los mejores números de su historia en la categoría, consolidándose en la cuarta posición con 29 puntos y con la posibilidad de tener un puesto en el playoff de ascenso. Bajo la dirección de Simón Lamas (Vilalba, 1992), el equipo inició un proyecto prácticamente desde cero, con una plantilla mayoritariamente nueva, y ha logrado rápidamente formar un grupo competitivo, ordenado y con identidad propia.

El objetivo principal sigue siendo mantener la categoría, pero estos números invitan a soñar con algo más grande. Por ahora, el equipo carballés continúa en la buena dirección y comenzó la segunda vuelta empatando ante el Real Ávila (0-0), un rival al que no lograron vencer en la primera vuelta. Lamas analiza cómo ha visto al equipo en este primer tramo de la temporada y qué aspectos quedan aún por mejorar.

¿Qué balance hace de la primera vuelta?

Creo que el balance es positivo. Aún estamos en el camino de intentar ser un equipo mejor y más completo, pero fuimos capaces de construir un grupo sólido a nivel defensivo, que fue mejorando con el paso de las jornadas. Tuvimos alguna lesión importante que hubo que suplir, y aun así conseguimos superarlo y hacer que el equipo se sintiera cómodo defensivamente y compitiese muy bien.

A nivel ofensivo generamos un buen volumen de situaciones de gol y fuimos un equipo capaz de adaptarse a diferentes contextos.

Es cierto que los últimos partidos nos dejan un mal sabor de boca porque quizá podríamos haber logrado alguna victoria más que nos acercase todavía más a la cabeza.

El Bergantiños cerró la primera vuelta cuarto, consiguiendo cifras históricas. ¿Cómo le hace sentir?

Contento. El equipo es competitivo, tenemos un grupo muy humano dentro de la plantilla, y del cuerpo técnico, lo que conseguimos generar entre todos es muy positivo. Estamos en el ecuador de la temporada aún pero somos un grupo ambicioso, con ganas de seguir mejorando y conseguir cada vez una mejor versión de sí mismo.

Hasta el momento estamos satisfechos, pero queremos poder dar más y mejorar ciertas cosas que nos permitan ser un equipo ganador. Cuanto antes podamos conseguir la permanencia, que es el objetivo principal, mucho mejor, y en ese camino estamos.

¿Se está transmitiendo esa identidad que usted quería al principio de la temporada?

Sí, desde el principio queríamos un equipo que saliese a ganar en todos los campos, en todas las circunstancias, que se adaptara bien a nuestro contexto de casa, por el césped sintético y las dimensiones, y que tuviera un poco de orden defensivo, como a mí me gusta transmitirle a mis equipos. Creo que en general se está consiguiendo. Ahora estamos en el punto de pulir detalles, pero en líneas generales seguimos cumpliendo el objetivo desde el punto de vista de la idea de equipo.

Mantener la portería a cero nos da confianza para afrontar los partidos

¿Cuál fue el aspecto que más se mejoró con respecto al principio de temporada?

A nivel defensivo fue donde más se evolucionó. En la pretemporada nos centramos mucho en estructuras ofensivas que el equipo pudiera ser dominante y vertical para intentar buscar la portería contraria.

Pero con el paso de la temporada, desde la primera jornada que encajamos cuatro goles en los dos primeros partidos, solo recibimos otros diez en quince jornadas, con lo cual el equipo a nivel defensivo, tanto en área como a balón parado, creció mucho y los futbolistas se adaptaron a lo que les planteábamos.

¿Algún otro?

En el contraataque también evolucionamos. Comenzamos siendo un equipo más dominador con el balón y ahora somos capaces de alternar momentos de control de balón con mayor verticalidad en transición.

¿Hubo algún partido donde notase ese salto de calidad en el juego?

Desde el principio vi un equipo que tenía muchas ganas de asumir nuestra idea. Quizá algún partido como el día de Numancia en casa, al inicio, o el día del Fabril, que acabó en empate a ceros, donde fuimos capaces de neutralizar al rival y el equipo se adaptó muy bien a un plan de partido en el que a lo mejor no nos tocaba ser protagonistas. El equipo tuvo la humildad suficiente como para hacer lo que proponíamos. Esos dos partidos simbolizan cómo el grupo progresó.

¿Qué queda por mejorar?

Nos falta a veces ser un poco más consistentes. Somos capaces de generar muchas ocasiones, pero debido a decisiones que a veces no son las más adecuadas, o incluso en ocasiones por algo de mala fortuna no logramos conseguir marcar, nos está costando definir. Vamos a trabajar para mejorar esto, analizar qué podemos hacer mejor y potenciar nuestras virtudes, por esfuerzo y dedicación no va a ser.

El Bergantiños solo ha encajado 14 goles en el primer tramo. Es uno de los que menos goles en contra recibió, solo lo superan el Fabril (11) y el Marino de Luanco (13).

Es algo que siempre caracteriza a mis equipos: encajar poco. Sabíamos que podíamos transmitirlo al equipo. Evidentemente, mantener la portería a cero nos acerca mucho a ganar partidos. Da solidez, estabilidad y confianza al grupo. Es muy importante en equipos que quieren estar arriba.

Es mérito de todos, yo siempre digo que, igual que nuestros centrales y mediocentros son fundamentales para generar situaciones ofensivas, también me gustaría destacar la importancia de los atacantes en el trabajo defensivo, en ser la primera línea de presión y en los esfuerzos que hacen sin balón. Creo que eso aporta mucho valor al equipo y nos ayuda a ser el conjunto que somos.

Su equipo es el segundo mejor como local, con solo una derrota en lo que va de campaña. ¿Qué papel está jugando As Eiroas en estos resultados?

Era un objetivo que nos marcamos desde el principio: conseguir puntos y que se nos escaparan pocos en casa, que todos los equipos que viniesen a As Eiroas supiesen que lo iban a pasar mal. Y creo que lo estamos consiguiendo. Históricamente, el Bergantiños no era capaz de lograrlo; sufría más en casa que fuera.

También creo que es un buen trabajo psicológico, meter en la cabeza de los futbolistas desde el inicio que tenemos que adaptarnos mejor que los rivales a nuestro propio terreno de juego. Es algo que debemos seguir cuidando para enganchar a la gente y para que el público nos ayude a superar los malos momentos y convertirlos en victorias. Creo que lo estamos consiguiendo entre todos, y es una de las claves que queremos mantener para mantener el nivel.

Hay que relativizar siempre los resultados y en eso somos muy responsables

¿Cómo se gestionan esos partidos que a pesar de jugar bien no se consiguen los resultados esperados?

Intentamos ser siempre bastante justos en las valoraciones. Ni cuando ganamos nos centramos únicamente en destacar las virtudes del equipo, ni cuando perdemos ponemos el foco solo en los errores. Creemos que hay que darle normalidad a las situaciones.

Ha habido partidos que ganamos sin dar nuestra mejor versión y analizamos todo aquello que podemos hacer mejor. También hubo encuentros en los que no fuimos capaces de sumar los tres puntos y el equipo mereció más.

Por ejemplo, el partido ante el Langreo en casa, el encuentro frente al Vetusta, en el que perdimos al final jugando con diez desde el inicio y tuvimos ocasiones para hacer el segundo gol y poder ganar , o incluso el partido del pasado domingo, en el que también hubo opciones reales de poder ganar.Creo que hay que relativizar siempre los resultados y en eso somos muy responsables. Siempre hacemos análisis profundos sin dejarnos llevar únicamente por el marcador.

Creo que los futbolistas lo ven y lo sienten así, y les gusta poder ver lo positivo, algo que les da seguridad y tranquilidad para que, con el paso de las jornadas, tanto a nivel colectivo como individual, puedan ofrecer su mejor versión.

¿Qué equipos le sorprendieron más?

Me gusta mucho el Marino de Luanco, creo que juega muy bien, trabaja de manera correcta y tiene buenas virtudes, aunque ahora atraviesa una dinámica algo peor.

También me gusta mucho el fútbol que realiza el Vetusta, sobre todo a nivel ofensivo, con muchas movilidades y estructuras que potencian a sus futbolistas. Y el Coruxo, que igualmente potencia mucho las virtudes de sus jugadores.

Pero, en general, hay un nivel muy alto en la categoría. Equipos como Numancia, Segoviana o Fabril cuentan con futbolistas de un nivel extraordinario, del noveno puesto para arriba hay mucha igualdad.

Todos los equipos tienen buenos jugadores y la competición está muy equilibrada. Si tuviese que quedarme con alguno, los tres que comenté al principio.

Llegó con una plantilla prácticamente nueva, ¿eso fue algo positivo o dificultó el trabajo?

Parece fácil porque estamos en una buena posición y la primera vuelta fue buena, pero en realidad es difícil en todos los aspectos. Hay que conseguir que jugadores nuevos, que no conocen el pueblo ni al grupo con el que van a competir ni los campos se adapten y se sientan cómodos en su propio estadio.

Son muchas variables a las que tuvimos que enfrentarnos, pero creo que lo hicimos con naturalidad y tranquilidad, creando un clima de seguridad que, con el paso de las semanas, fue muy positivo.

Eso es lo que más orgulloso me hace sentir: el nivel de adaptación tan rápido que lograron, porque no fue nada fácil.

Contra el Numancia y el Fabril se vio el progreso del grupo

¿Cómo afronta la segunda vuelta?

Con determinación, el trabajo de base está construido, tenemos que cuidarlo y pulirlo dentro de esa idea. Sabemos que las segundas vueltas son muy complicadas e igualadas, los equipos de abajo intentan apretar para conseguir más puntos, pero tenemos muchas ganas de mantener el nivel e incluso mejorarlo. Queda mucho, pero estamos en el buen camino y el gran grupo que tenemos también ayuda en eso.

Hace unas semanas que se conoció la retirada de Pablo Rubal. ¿Cómo se recibió en el vestuario y usted personalmente?

Son situaciones que están por encima de lo que es el deporte. Cuando llegó, en las primeras semanas me comentó su situación, que no estaba disfrutando del fútbol tanto como debería. Intentamos ayudarlo, que estuviese tranquilo y apoyarlo al máximo.

Al final, los futbolistas a este nivel se esfuerzan mucho para rendir lo mejor posible, y si no disfrutas o no estás cómodo con lo que haces, es muy difícil. Cuando tomó la decisión, lo vimos bien, liberado y feliz, que es lo más importante. Es un chico fantástico, que seguro triunfará en todo lo que haga en su vida laboral y profesional. Le mando un abrazo muy grande, que ya sabe que siempre contó con nuestro apoyo.

Marru y mercado

Cada vez hay más rumores de la salida de Marru, como puede afectar al equipo que un jugador que fue determinante se vaya?

Es un jugador importante, como lo reflejan los números, pero también contamos con otros futbolistas que pueden cumplir su función. Que Marru haya logrado este rendimiento también ha sido gracias al trabajo de todo el equipo, que potencia sus grandes virtudes. Creo que, para esta categoría, es un futbolista maravilloso.

El proyecto se basa en fichar jugadores que puedan dar estos pasos en su carrera, jóvenes que lleguen a Carballo para mejorar y crecer profesionalmente.

Todos —compañeros, cuerpo técnico y club— estamos muy felices por él si logra dar ese salto. Trabajamos para que esto ocurra, y también es un objetivo cumplido para nosotros.

Ojalá podamos repetirlo con más jugadores, porque es señal de que, cuando los futbolistas rinden bien, el equipo también lo hace a nivel colectivo.

Marru en el partido contra el Real Ávila, no llegó a salir al terreno de juego Raúl López Molina

¿Va haber más movimientos de mercado?

Si, puede que sí. También marchó Lachèvre, y el club está atento al mercado moviéndose y pendiente de que pueda surgir alguna posibilidad en estas posiciones tanto la de Lachèvre, lateral derecho, como de Marru, si se va, pero siempre si tenemos seguro que nos va a potenciar y mejorar. El club, con Darío Cotelo a la cabeza siempre trabaja para tener solución a estos inconvenientes de bajas que podemos sufrir.