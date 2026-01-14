Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Dos nuevos récords del club para la AD Fogar en el control de marca de Ourense

Los artífices fueron Pedro Mesejo en 60 metros lisos y Hugo Tuñas en 3.000 metros

Redacción
14/01/2026 13:28
Pedro Mesejo y Hugo Tuñas con una compañera de club
Pedro Mesejo y Hugo Tuñas con una compañera de club
Cedida
Un total de siete deportistas de la Agrupación Deportiva Fogar asistieron el pasado fin de semana en otro de los controles federativos de marcas en pistas cortas que se están llevando a cabo en este primer mes del año en la pista cubierta de Expourense.

 La participación carballesa se saldó con tres nuevos récords del club.

Así, Pedro Mesejo fue quinto clasificado absoluto en la final de la prueba de 60 metros lisos batiendo la mejor marca absoluta del club con un registro de 7:24. 

En 200 metros lisos Iria Barreiro acabó 14ª en la general absoluta con una muy buena marca de 27:62. 

Por lo que respecta a la prueba de 3.000 metros lisos, Adrián Fuentefría finalizó en 17a posición; Hugo Tuñas fue 20º; Iago Bello, 23º; y Alex Casal, 24º. 

El tiempo realizado por Hugo Tuñas (9:51:31) le valió para establecer la nueva marca del club en la categoría de 14 años

