Fran Gómez Pallas aumenta su ventaja en la clasificación general de motos eléctricas

Fran Gómez y Esther Merino saludándose tras llegar primero y segunda a meta en la décima etapa Marco Pombo Longueira

Las cosas pintan cada vez mejor para Fran Gómez Pallas y sus compañeros del Team Dakar Galicia según se va acercando el final de la exigente carrera que se disputa en los desiertos de Arabia Saudí.

En la décima etapa disputada este miércoles, la última de dunas, el piloto carballés sumó una nueva victoria parcial, la quinta en la semana y media que se lleva de competición, lo que le permite incrementar de 1 a 6 puntos su ventaja sobre el líder del Team Segway, el argentino Benjamín Pascual.

Segunda en la línea de meta fue otra moto Arctic Leopard, concretamente la pilotada por la andaluza Esther Merino, que también sumó 20 puntos que pueden ser muy importantes para la general por equipos, en la que lucha entre las dos marcas– Arctic Leopard y Segway– también va a estar abierta hasta el último momento.

Sobre el papel y según el análisis que efectuaba antes de la salida Miguel Puertas, el otro piloto del Team DaKar Galicia, la décima etapa, que incluía un enlace de 300 kilómetros para afrontar seguidamente una especial de 72 kilómetros, favorecía a las motos eléctricas del conjunto gallego.

“La etapa 10 es la última de dunas y creo que a nosotros nos va mejor, tanto por el terreno como por la navegación. Tenemos que intentar entrar en el tiempo de referencia para sumar los 10 puntos que hay en juego para el primero”, valoraba el piloto granadino.

Puertas aseguraba asimismo estar ante “un día clave, en el que podemos sacar ventaja a las motos del Segway Team, que son más pesadas que las nuestras”.

Sus pronósticos acabaron cumpliéndose por cuanto tanto Fran Pallas como Esther Merino sumaron 20 puntos cada uno al copar las dos primeras posiciones.

Los tres siguientes en cruzar la línea de meta fueron los pilotos de Segway, que lo hicieron por este orden, Jie Yang fue tercero, Yi Guanghui cuarto y Benjamín Pascual, quinto.

Todos ellos lograron 15 puntos, lo mismo que Miguel Puertas, que entró sexto.

El ganador no ocultaba su satisfacción al final, a la vez que reconocía la complejidad que había entrañado el última recorrido por las dunas de Arabia Saudí. “Fue una etapa muy complicada, con dunas muy altas y blandas que nos los pusieron difícil”, valoró Fran Gómez, que cree que este nuevo triunfo parcial puede ser clave de cara a la lucha por el título de la categoría.

“Somos un poco más líderes pero todavía queda mucho. Toca estar muy centrados y ser conscientes de que esto no se acaba hasta que baje la bandera el último día. Hemos salvado una etapa muy complicada y vamos a por ello”, señaló el intrépido piloto carballés, que ahora aventaja al segundo de la general, el argentino Pascual, en 6 puntos.

Este jueves se disputa la antepenúltima etapa entre Bisha y Al Henakiyah con un enlace de 702 kilómetros y una especial de 98 para las motos eléctricas.

Esta vez la dificultad no estriba en la naturaleza de los terrenos, sino en los cruces, desvíos y bifurcaciones de un recorrido laberíntico.