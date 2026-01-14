Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

La muxiana Lucía Pazos y la coristanquesa Aroa Blanco fueron 2º y 3ª en el Campeonato gallego de judo de categoría júnior

Las dos deportistas de Judo Club Bergantiños acudirán a finales de mes al Campeonato de España que se disputará en Pamplona

Redacción
14/01/2026 13:32
Lucía Pazos y Aroa Blanco en el segundo y tercer escalón del podio
Lucía Pazos y Aroa Blanco en el segundo y tercer escalón del podio
Cedida
La muxiana Lucía Pazos, natural de Merexo, se proclamó el pasado fin de semana subcampeona gallega júnior en el Campeonato de Galicia disputado en Ferrol. 

La tercera plaza del podio fue para la coristanquesa Aroa Blanco después de que ambas deportistas del Judo Club Bergantiños se enfrentasen en una de las semifinales de la categoría de menos de 63 kilos. 

Las dos acudirán al Campeonato de España que se celebrará en Pamplona a finales de mes.

