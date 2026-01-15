Cinco medallas y cuatro récords para la AD Fogar en el Autonómico máster

Uno de los nadadores de la AD Fogar en pleno esfuerzo Cedida

La Agrupación Deportiva Fogar de Carballo acudió con tres deportistas al Campeonato Gallego de Natación Máster de Invierno que se disputó en la piscina del complejo deportivo municipal Álvaro Pino de Ponteareas.

La representación carballesa compitió junto a un total de 462 nadadores (254 hombres y 208 mujeres) que pertenecían a más de una treintena de clubes gallegos.

El balance final de la actuación carballesa fue de cinco medallas y cuatro récords del club.

En la categoría de más de 55 años, Julio Martínez se colgó las medallas de oro en las pruebas de 200 mariposa y 400 libres y el bronce en los 200 metros braza, además de batir los récords del club en 100 y 200 braza.

Por su parte, la nadadora Isabel Pereira, en este caso en la categoría de más de 65 años, logró la plata en los 50 metros mariposa y los 100 metros braza, consiguiendo también establecer nuevos récords del club en ambas pruebas.

Por último, la actuación de Alejandro Magallán deparó un octavo puesto en la prueba de 50 libres de la categoría de más de 50 años.

En la clasificación por equipos, la AD Fogar fue 29º en categoría femenina, 26º en masculina y 27º en la conjunta.