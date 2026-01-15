Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Cinco medallas y cuatro récords para la AD Fogar en el Autonómico máster

Los logros corrieron a cargo de Julio Martínez e Isabel Pereira

Manuel Froxán Rial
15/01/2026 21:41
Uno de los nadadores de la AD Fogar en pleno esfuerzo
Uno de los nadadores de la AD Fogar en pleno esfuerzo
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La Agrupación Deportiva Fogar de Carballo acudió con tres deportistas al Campeonato Gallego de Natación Máster de Invierno que se disputó en la piscina del complejo deportivo municipal Álvaro Pino de Ponteareas. 

La representación carballesa compitió junto a un total de 462 nadadores (254 hombres y 208 mujeres) que pertenecían a más de una treintena de clubes gallegos.

El balance final de la actuación carballesa fue de cinco medallas y cuatro récords del club. 

En la categoría de más de 55 años, Julio Martínez se colgó las medallas de oro en las pruebas de 200 mariposa y 400 libres y el bronce en los 200 metros braza, además de batir los récords del club en 100 y 200 braza. 

Por su parte, la nadadora Isabel Pereira, en este caso en la categoría de más de 65 años, logró la plata en los 50 metros mariposa y los 100 metros braza, consiguiendo también establecer nuevos récords del club en ambas pruebas. 

Por último, la actuación de Alejandro Magallán deparó un octavo puesto en la prueba de 50 libres de la categoría de más de 50 años.

 En la clasificación por equipos, la AD Fogar fue 29º en categoría femenina, 26º en masculina y 27º en la conjunta.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Una de las misas en la ermita de San Paio este jueves

Entrecruces honra a San Paio Xaneiro
Redacción
Recepción al grupo de intercambio juvenil este jueves en Caión

A Laracha muestra sus atractivos al grupo de intercambio juvenil
Redacción
Vista del litoral, con el Cabo Vilán al fondo

Camariñas presumirá en Fitur de su litoral, en especial del conjunto Trece, Reira y Vilán
Redacción
El ya exentrenador del Castriz, Miguel Chouza Fidalgo

El comienzo de la segunda vuelta en Primera Futgal depara un derbi Castriz-Club do Mar
Redacción