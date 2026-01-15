El comienzo de la segunda vuelta en Primera Futgal depara un derbi Castriz-Club do Mar

El ya exentrenador del Castriz, Miguel Chouza Fidalgo Raúl López Molina

El comienzo de la segunda vuelta en el Grupo II de Primera Futgal depara un interesante derbi entre el Castriz y el Club do Mar, equipos que luchan ahora mismo por objetivos bien distintos.

El choque se disputa en el campo de San Pedro el domingo a partir de las 17 horas y viene condicionado por la renuncia del entrenador del conjunto xalleiro, Miguel Chouza Fidalgo, que se hizo pública este jueves.

El ya extécnico se despidió a través de una carta de directivos, jugadores y aficionados.

En la misiva empieza diciendo que “chegou o momento de decir adeus ao que foi o meu fogar os últimos 7 anos. Un lugar onde me sentín queridísimo e moi valorado por todos, e onde vivin momentos inesquecibles. Non foi solo só fútbol, metéronme de cheo na vida de Castriz e de Santa Comba, e xa son un máis de deles”.

En el apartado de agradecimientos señala que “non me daría a vida para agradecer un a un a todos os que o merecen” y se acuerda de los que fueron sus compañeros en los distintos cuerpos técnicos en todo este tiempo, de los jugadores que entrenó y de los aficionados “polo seu cariño”.

También tiene palabras de gratitud para el presidente del club: “Se fose por el, eu seguiría no Castriza ata que morrese. Sempre me apoiou e respetou as miñas decisión”.

Por último, explica que la suya no es una decisión precipitada, sino que “foi moi meditada e consensuada con todos. Costou moitísimo a nivel emocional, pero hai que buscar o mellor para o club e oxalá acertemos”.

Llega Barca

Este domingo ante el Club do Mar debutará en el banco de los de Santa Comba el nuevo entrenador, que según informa José Manuel Ferreiro, va a ser el carballés José Barca, técnico con una dilatada trayectoria en los banquillos de la Costa.

Los puntos en juego son muy importantes para los dos equipos, toda vez que el Castriz está inmerso ahora mismo en puestos de descenso directo y necesita sumar para evitar que los rivales que van por delante no se escapen todavía más.

El objetivo del conjunto de Caión, por su parte, no es otro que meterse en los puestos que dan derecho a disputar la promoción de ascenso, de los que les separan ahora mismo 3 puntos, aunque son varios los equipos que luchan por ese mismo objetivo.

Los visitantes han ido de menos a más durante la primera vuelta, aunque últimamente no suelen dársele bien los encuentros de rivalidad.

En el choque de la primera vuelta se impuso el Club do Mar por un ajustado 2-1, con goles para los locales de Martín Baldomir y Tiago Mendes y de Adrián para el Castriz.