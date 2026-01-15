Fran Gómez Pallas y sus compañeros de equipo están a 200 kilómetros de la gloria

Los tres pilotos del Team Dakar Galicia, con el carballés Fran Gómez Pallas en el medio Cedida

En su segunda participación en la categoría de motos eléctricas del Dakar Rally, Fran Gómez Pallas está un poco más cerca de hacer historia, al igual que sus otros dos compañeros del Team Galicia.

Los tres intrépidos pilotos coparon los tres primeros puestos en la undécima etapa disputada en la jornada del jueves, con lo que no solo el piloto carballés aumenta su ventaja al frente de la general individual, sino que también pasan a liderar la clasificación por marcas.

La antepenúltima etapa del Dakar Rally 2026 transcurría entre Bisha y Al Henakiyah y para los participantes en la categoría Mission 1000 incluía una carrera de 98 kilómetros.

Según confesaba el propio Fran Gómez en la línea de salida, se trataba de un recorrido bastante rápido y con zonas de mucho pedregal, en el que no se podía bajar la guardia en ningún momento si se quería seguir distanciando a los rivales.

Las Arctic Leopard y sus pilotos estuvieron en plan avasallador, al punto de que los tres integrantes del Team Dakar Galicia coparon los tres primeros posiciones, por delante de los dos pilotos chinos y del argentino que conforman la escudería Segway.

El ganador fue, como no, Fran Gómez Pallas, que logró así su sexto triunfo de etapa. La segunda plaza fue para la campeona del mundo Esther Merino y la tercera para Miguel Puertas.

El expiloto de la Patrulla Águila firmó así su mejor clasificación en el Dakar 2026, en el que participa por décima vez.

El granadino sigue con problemas en la batería de su moto, pero sus puntos son muy importantes para que las Arctic Leopard puedan imponerse también por equipos.

En la carrera del jueves cada piloto del Galicia Dakar sumó 20 puntos, al igual que el chino Yi Guanghui, que fue cuarto.

Su compatriota Jie Yang entró en quinta posición y a continuación lo hizo el argentino Benjamín Pascual. Tanto uno como otro sumaron 15 puntos.

De esta forma, en la general individual Fran Gómez incrementa su ventaja con Pascual de 6 a 11 puntos, por cuanto el carballés suma un total de 202 por los 191 de su rival.

Tercera en la general pasa a ser Esther Merino con 168 puntos, uno más que Guanghui. Puertas es sexto con 160 puntos.

El Team Dakar Galicia acumula así 530 puntos, frente a los 522 del equipo Segway, líder por marcas hasta esta etapa.

Al término de la misma un emocionado Fran Gómez Pallas declaraba sentirse “superfeliz” y destacaba precisamente la gran labor de equipo de las motos Arctic Leopard y el hecho de afianzarse en el liderato a falta de dos únicas carreras.

“Veo el sueño muy cerca”, finalizó diciendo, no sin antes volver a dar las gracias “a todos por el empuje que nos estáis dando día tras día”.

La etapa de hoy discurre entre Al Henakiyah y Yanbu.

Después de un traslado de casi 400 kilómetros, los pilotos deberán afrontar una especial de 94 kilómetros por un trazado en el que las pistas rápidas dejarán paso a otras más sinuosas y estrechas.

Los esforzados deportistas también deberán adentrarse en ríos que pueden resultar peligrosos.

En el tramo final volverán a aparecer las dunas, aunque serán más suaves que las de la etapa del miércoles.