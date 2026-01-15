Sanción de tres y dos meses para los técnicos de Zas y Cerqueda

Formación del Sporting Zas Femenino en un compromiso de la presente edición de la Copa da Costa Cedida

Ya hay sanción para los entrenadores del Sporting Zas y de la UD Cerqueda de fútbol femenino que el pasado domingo protagonizaron un bochornoso espectáculo en el partido que enfrentó a ambos equipos en el campo de fútbol de Xaviña (Buño) y que tuvo que ser suspendido por el colegiado en el minuto 70 después de que ambos técnicos se enzarzaran en una pelea llegando a caer al suelo.

El Comité de Competición y Disciplina de la Federación Gallega de Fútbol acordó dar por finalizado el partido con el 0-0 que campeaba en el marcador en el momento de los incidentes, además de castigar con 3 meses de inhabilitación a Ángel Garrido Blanco, entrenador del Zas, y con 2 meses y 2 semanas a Jorge Manuel Verdes Veiga, del Cerqueda.

El órgano federativo justifica su decisión en ambos casos por “agredir a otro, en concreto al entrenador rival”.

También se suspende por 1 partido a las jugadoras del Cerqueda Aroa Varela, por desconsideración con el árbitro, y a Inés Bardanca, por interrumpir una ocasión manifiesta de gol.

Asimismo, se pierde el próximo partido el entrenador del Cabana, José Manuel Vázquez Bértoa por desconsideración con el árbitro.

Primera Futgal

En el Grupo II de Primera Futgal cinco jugadores de la zona no podrán jugar el domingo.

Es el caso de los camariñanos Javier Antelo y Roi Carril, ambos por acumulación de amonestaciones; de Alberto Díaz Ramos, del Club del Mar, por idéntico motivo; y de Aitor Del Pozo y Raúl Lado, de la SD Esteirana, también por acumulación de amonestaciones.

El comité ha decidido además estimar las alegaciones presentadas por el Club del Mar y sacar la amarilla que vio su jugador Daniel López Pombo, además de dejar sin sanción al equipo de Caión por los incidentes provocados por algunos aficionados, a la vista de la actuación “diligente y colaboradora del club”.

Liga da Costa

En la Liga da Costa son nueve los jugadores que se pierden la cita del domingo.

A Francisco José García, del Malpica, le ha caído un partido por menosprecio; a Pablo Rodríguez, del Baio, otro por protestar al árbitro; a Aitor Pose, del Corme, otro por acumulación de amonestaciones; lo mismo que a Christian Alejandro Parafita, del Sofán B; a Ricardo Álvarez, del Soneira, otro por insultar, ofender o provocar a un contrario; a Mario Suárez, del Corcubión, ha sido suspendido por otro partido por emplearse de manera violenta con ocasión del juego; José Manuel Álvarez, del Soneira, con otro por protestar al árbitro de forma reiterada.

Completan la relación de sancionados Rodrigo Creo, del Monte Louro, y Daniel Barbeira, del Xallas, ambos por acumulación de amonestaciones