El Bergan ingresa 46.000 euros por Marc Marruecos y Lachèvre

Marru celebrando un gola ante la Segoviana Raúl López Molina

La salida de Marc Marruecos ‘Marru’ del Bergantiños era un secreto a voces y está a punto de convertirse en oficial.

Los pasos se suceden y, tras la excepcional primera vuelta del extremo, que marcó 12 goles en 17 partidos, el Muaither SC de la Segunda División de Catar ha comunicado al conjunto carballés que abonará la cláusula de rescisión, que es de 40.000 euros si bien no de descarta que el club rojillo pueda acabar ingresando algo más.

El jugador está de acuerdo con una propuesta que multiplica por mucho sus emolumentos y, tras quedarse en el banquillo la pasada jornada para evitar cualquier contratiempo, este viernes puso rumbo al país asiático con solo el billete de ida.

Tras dejar las categorías base del Espanyol a los 15 años, el atacante debió empezar a labrarse su futuro en canteras de equipos con menos nombre.

Por ello, sus inicios en el fútbol sénior no fueron fáciles, con un paso por el Rubí de la Primera Catalana al que le siguió la oportunidad de firmar por un Sabadell con el que tuvo protagonismo en Primera Federación de la mano de Óscar Cano.

El curso pasado no fue del todo fructífero para él en Segunda Federación ni en el propio Sabadell ni en el San Fernando, por lo que entendió que Carballo podía ser un buen sitio para dar el siguiente paso en su carrera a los 23 años.

Y vaya si lo ha sido. Doce goles en la primera vuelta —y uno en Copa Federación— le han convertido en uno de los jugadores más destacados de la Liga, con solo Joaquín Delgado (Real Oviedo Vetusta) por delante en la clasificación del pichichi.

Su partido más destacado llegó a principios del pasado diciembre contra una Gimnástica Segoviana que entonces estaba al frente de la tabla.

Marru marcó un hat-trick durante la primera mitad en el triunfo por 3-1.

El Bergantiños deberá acertar en el mercado para sustituirlo, pero desde el club entienden que la operación es un éxito al haber replicado exactamente el modelo de fichaje que tienen en mente.

“El proyecto se basa en fichar jugadores que puedan dar estos pasos en su carrera, jóvenes que lleguen a Carballo para mejorar y crecer profesionalmente. Todos —compañeros, cuerpo técnico y club— estamos muy felices por él si logra dar ese salto. Trabajamos para que esto ocurra, y también es un objetivo cumplido para nosotros. Ojalá podamos repetirlo con más jugadores, porque es señal de que, cuando los futbolistas rinden bien, el equipo también lo hace a nivel colectivo”, explicó el entrenador Simón Lamas el pasado martes en una entrevista a este diario.

La marcha de Marru se suma a la de Marc Lachèvre, jugador que llegó a Carballo a principios de noviembre como agente libre después de que en verano expirase su contrato con el Alcorcón.

Vino para reforzar una posición tremendamente debilitada tras la grave lesión de Adolfo y la baja de Blas.

El jugador, de 23 años y nacido en Barcelona, había militado con anterioridad en equipos como el Fabril o el Español B, así como en la cantera del Barcelona.

Apenas dos meses después de su llegada a Carballo, el Atlético Balearés, que ya lo tenía monitorizado, pagó su cláusula de rescisión de 6.000 euros.

De esta forma, las marchas de Marru y Lache dejan en las arcas del club carballés la nada despreciable cantidad de 46.000 euros

El club rojillo incorpora a Asier Grande

Para suplir la baja de Marc Lachèvre el Bergantiños acaba de anunciar una nueva incorporación.

Se trata de Asier Grande, un lateral derecho nacido en Bilbao hace 23 años y que llega procedente del CDU Malacitano, equipo que milita en el grupo 4 de Segunda Federación.

Como jugador se formó en la cantera del Athletic Club. También pasó por el Arenas de Getxo y el Sestao River antes de acabar recalando en el Numancia.

A principios de esta temporada lo fichó el Malacitano, con el que empezó jugando de titular aunque en las últimas jornadas era uno de los habituales del banquillo.

El lateral ya adiestró el jueves y el viernes con el equipo por lo que podría entrar en la convocatoria para el choque que el domingo disputan los rojillos en Los Pajaritos.