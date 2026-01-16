El Calvo Xiria, a ganar al Ribeiro para poder seguir soñando

Una acción del Calvo Xiria-Balonmano Ribeiro de la pasada temporada Raúl López Molina

El Calvo Xiria afronta la segunda jornada de la segunda vuelta de Primera Estatal recibiendo este sábado en su pista al Balonmano Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal (Pabellón Vila de Noia, 20.00 horas).

Después del buen partido realizado hace siete días en tierras canarias, los carballeses buscan retomar la senda del triunfo ante su afición y consolidar las buenas sensaciones mostradas en la primera vuelta de la competición.

El equipo dirigido por Adrián Dubra llega a esta cita después de rozar la gesta en Lanzarote (29-27), donde su valentía no tuvo el premio de los puntos pero sí confirmó que el Calvo Xiria puede competir de tu a tu con los colíderes de la categoría. Con jugadores como David García en gran momento de forma —autor de goles clave en la última jornada— y un bloque defensivo cada vez más sólido, los de Carballo quieren repetir el éxito alcanzado ante el Ribeiro en el partido de ida (33-37).

El objetivo sigue estando muy claro: hacer del Vila de Noia un fortín para seguir escalando puestos en la zona noble de la Primera Nacional.

Por su parte, el BM Ribeiro se presenta en Carballo como un equipo peligroso y en constante mejora.

A pesar de tener una primera fase irregular, los ourensanos cerraron el 2025 con una victoria moral ante el Tacoronte (35-30) y un meritorio empate ante el Bueu (34-34), demostrando que son capaces de poner en apuros a cualquier rival si se les deja marcar el ritmo del partido.

El conjunto de Ribadavia destaca por su juego coral y su capacidad luchadora, por lo que no pondrán las cosas nada fáciles a los locales.

La clave para el Calvo Xiria pasará por recuperar la intensidad defensiva desde el pitido inicial y aprovechar la velocidad en las transiciones para desgastar al conjunto visitante.

Tras el parón de Navidad y la exigencia física del viaje a Lanzarote, el apoyo del público carballés será fundamental para asegurar dos puntos que mantengan vivo el sueño de pelear por las plazas de privilegio.

Homenaje a los hermanos Marcos y Natalia varela

En los prolegómenos del partido de 1ª Nacional de esta tarde-noche el club tributará un pequeño homenaje a dos de sus jugadores de categorías base más prometedores, los hermanos Marcos y Natalia Varela, luego de su brillante actuación en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas.

Marcos Varela jugó con la selección gallega juvenil, que logró una histórica medalla de plata tras caer en la final con el potente combinado catalán.

Su garra y poderío defensivo fueron claves para que Galicia se proclamase subcampeona de España.

Natalia Varela, por su parte, acudió con la selección gallega cadete, con la que tuvo un inicio de campeonato estelar.

Natalia y sus compañeras firmaron un pleno de victorias en la primera fase demostrando el gran nivel del balonmano femenino gallego.

Tras una fase final muy exigente y de mucho nivel, la selección gallega cerró su participación con un meritorio octavo puesto.

El club carballés anima a todos los aficionados a acudir este sábado al pabellón para participar en el reconocimiento que se le va a tributar a los dos prometedores jugadores.

1ª Autonómica Femenina

En 1ª Autonómica Femenina el Calvo Xiria retoma la actividad después de las vacaciones navideñas y lo hace afrontando un reto importante en A Coruña ante el Balonmano Brigantium, partido que se juega este domingo en el Pabellón de Novo Mesoiro (18.30 horas).

El equipo de Carballo llega a este encuentro tras cerrar el año 2025 con una dinámica muy competitiva, a pesar de la ajustada derrota en la última jornada de la primera vuelta ante el Lavadores.

El cuadro verdinegro mostró durante la primera fase de la temporada una gran solidez defensiva, destacando victorias de autoridad como la conseguida ante el Guardés (28-14) o fuera de casa ante el Porriño (23-29).

El parón navideño sirvió para recargar pilas y ajustar detalles tácticos con el objetivo de mantenerse en la zona alta de la clasificación. La clave para las carballesas será recuperar el ritmo de juego y la fluidez en las transiciones que las caracteriza.

Por su parte, el BM. Brigantium Nunegal es un rival que viene de menos a más. El conjunto coruñés cerró el 2025 con una racha espectacular de tres victorias consecutivas ante rivales directos como Xallas (21-32), Poio Artai (27-24) y Porriño (20-29).

Tras un inicio titubeante contra equipos de arriba, el Brigantium logró un bloque muy compacto, especialmente peligroso en su pabellón de Nuevo Mesoiro, donde saben aprovechar las dimensiones de la pista y el apoyo de su público.

1ª Autonómica Masculina

También retoma la competición de 1ª Autonómica Masculina el Calvo Xiria B, que recibe este domingo en el Vila de Noia (17.00) al Rizentolo Lavadores Vigo.

El conjunto carballés llega a este primer compromiso de 2026 con una inyección de moral importante tras cerrar el año pasado con una victoria de mucho mérito a domicilio ante el Carballal (25-32), un resultado que confirmó la progresión de un equipo que, a pesar de su juventud, demostró ser muy competitivo en duelos de alta anotación contra rivales cómo el Chapela o el Rasoeiro.

Tras el parón, los de Carballo buscarán hacer valer el factor cancha para sumar puntos que les permitan escalar puestos en una clasificación muy apretada, apoyándose en su intensidad defensiva y en la velocidad de sus transiciones.

Lavadores, por su parte, se presenta como un rival sumamente peligroso y experto en la categoría, que destaca por su solidez defensiva y por saber gestionar los ritmos lentos de partido, como demostraron nos sus enfrentamientos ante el Novás B o el Carballal en la primera vuelta.

El conjunto vigués, que ya puntuó en pistas difíciles como la Bombonera de Redondela, tratará de imponer su veteranía para frenar el ímpetu de los locales.

Las claves para el Calvo Xiria B pasarán por mantener la concentración durante los 60 minutos, evitando las pérdidas de balón y por mantener el acierto de cara a portería.