Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Escola Lubiáns inicia la segunda vuelta visitando al Zamorana Patinalón

En el primer partido de la temporada se impusieron los carballeses por 4 goles a 3

Manuel Froxán Rial
16/01/2026 20:20
En el enfrentamiento de la primera vuelta ganó el Lubiáns por 4-3
En el enfrentamiento de la primera vuelta ganó el Lubiáns por 4-3
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

En la OK Bronce de hockey patines este fin de semana arranca la segunda vuelta de la competición con el Escola Lubiáns viajando a tierras asturianas para medirse al Harina Trad Zamorana Patinalón, partido que se juega esta tarde a partir de las 19 horas en el polideportivo de Riaño. 

Al conjunto carballés solo le vale la victoria en su objetivo de tratar de recortar distancias con los dos primeros clasificados, Oviedo Roller y AC Ordes. 

Los asturianos, por su parte, también necesitan los puntos en juego para poner tierra de por medio con la zona de descenso. 

El conjunto local suma tan solo 3 victorias y 1 empate en la primera parte de la competición, fase en la que los de Ramón Canalda han conseguido 8 triunfos, 3 empates y 2 únicas derrotas. 

En el apartado defensivo ambos equipos muestran números similares, con 38 goles encajados por el Patinalón y 36 el Lubiáns. 

En la faceta ofensiva estriban las mayores diferencias entre unos y otros ya que los carballeses han marcado más de doble de goles que los de Langreo (56/26). 

Con todo, en la primera vuelta el Patinalón estuvo a punto de sorprender a su rival, ante el que llegó a ir ganando por 0-3, aunque al final cayó 4-3.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El PP de la Costa da Morte pide flexibilizar las nuevas exigencias administrativas al sector pesquero
Redacción
Entrega de los premios de la campaña larachesa

A Laracha entrega los premios de la campaña del comercio local navideña
Redacción
Ángeles Pacoret y Daniel Pérez en la presentación del cartel

Música y literatura se dan nuevo la mano en el Curruncho Pop de Carballo
Redacción
Vista de Caión

Licitada la renovación de la red de abastecimiento de agua en la avenida Méndez Núñez de Caión
Redacción