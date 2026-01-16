El Escola Lubiáns inicia la segunda vuelta visitando al Zamorana Patinalón

En el enfrentamiento de la primera vuelta ganó el Lubiáns por 4-3 Raúl López Molina

En la OK Bronce de hockey patines este fin de semana arranca la segunda vuelta de la competición con el Escola Lubiáns viajando a tierras asturianas para medirse al Harina Trad Zamorana Patinalón, partido que se juega esta tarde a partir de las 19 horas en el polideportivo de Riaño.

Al conjunto carballés solo le vale la victoria en su objetivo de tratar de recortar distancias con los dos primeros clasificados, Oviedo Roller y AC Ordes.

Los asturianos, por su parte, también necesitan los puntos en juego para poner tierra de por medio con la zona de descenso.

El conjunto local suma tan solo 3 victorias y 1 empate en la primera parte de la competición, fase en la que los de Ramón Canalda han conseguido 8 triunfos, 3 empates y 2 únicas derrotas.

En el apartado defensivo ambos equipos muestran números similares, con 38 goles encajados por el Patinalón y 36 el Lubiáns.

En la faceta ofensiva estriban las mayores diferencias entre unos y otros ya que los carballeses han marcado más de doble de goles que los de Langreo (56/26).

Con todo, en la primera vuelta el Patinalón estuvo a punto de sorprender a su rival, ante el que llegó a ir ganando por 0-3, aunque al final cayó 4-3.