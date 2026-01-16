Fran Gómez Pallas es virtual ganador a falta de los 51 kilómetros de la crono final

Fran Gómez, junto a Esther Merino y Miguel Puertas, en Arabia Saudí | Antonin Vincen AFP7 vía Europa Press

El Dakar Rally 2026 toca a su fin y todo hace indicar que en el campamento base de Yanbu este sábado habrá fiesta por todo lo alto por parte de los integrantes del Team Galicia equipo que, a falta de disputar los 51 kilómetros de la crono final, es el ganador virtual de la categoría Mission 1000 de motos eléctricas tanto en el apartado individual como de marcas.

El equipo gallego dio este viernes un nuevo golpe de autoridad al copar las tres primeras posiciones en la meta de la penúltima etapa, lo que permitió al piloto carballés ampliar su ventaja de 11 a 22 puntos, distancia que ya parece insalvable para su gran rival, el argentino Benjamín Pascual, toda vez que la puntuación máxima que se puede alcanzar en cada etapa con las bonificaciones es de 20 puntos.

Después de lo sucedido el viernes el interés de la jornada de cierre va a estar más en saber si la madrileña Esther Merino es capaz de superar en la general a Pascual, del que le separa un único punto.

La duodécima etapa transcurría entre Al Henakiyah y Yanbu y para los pilotos de motos eléctricas incluía una especial de 94 kilómetros por terrenos muy variados.

Minutos antes de la hora de salida el granadino Miguel Puertas aventuraba una etapa “divertida” apuntando que iba a ser como un pequeño compendio de los distintos tipos de terrenos por los que había transcurrido el rally en las etapas precedentes.

Apuntaba así que se iban a encontrar zonas de dunas, pistas arenosas, pedregales, trialeras, valles rápidos y zonas de navegación complicada.

El integrante del Team Dakar Galicia adelantaba asimismo que la intención del equipo era seguir con la estrategia que tan buenos resultados les ha reportado a partir de la cuarta etapa, en la que comenzó la remontada de las motos Arctic Leopard.

A la vista de los resultados esa estrategia volvió a funcionar ala perfección y el Team Galicia logró su objetivo de seguir aumentando distancias con las motos de la marca Segwai.

Esta vez fue Esther Merino la primera en cruzar la línea de meta, seguida de sus compañeros Fran Gómez y Miguel Puertas. Los tres sumaron los 20 puntos de las bonificaciones, mientras que Yi Guanghui tenía que conformarse con 15 y tanto Benjamín Pascual como el otro piloto chino, Jie Yang, se quedaron en 9.

De esta forma, Fran Gómez Pallas continúa en cabeza de la clasificación general con 211 puntos; seguido de Benjamín Pascual con 189 (22 menos) y de Esther Merino con 180.

Miguel Puertas salta de la sexta plaza a la cuarta con sus 180 puntos y cierran la tabla los chinos Guanghui y Yang con 177 y 173 puntos, respectivamente.

El carballés parece tener el título en la mano y el interés de la jornada final pasa a estar en saber si Esther logrará adelantar a Pascual, con lo que los pilotos del Team Dakar Galicia pondrían el broche de oro a un Dakar Rally en el que pase lo que pase, van a hacer historia.

La 47ª edición del evento llega este sábado a su fin con una crono de 51 kilómetros en Yanbu, localidad en la que el pasado de enero empezó un rally en el que el equipo gallego ha ido de menos a más hasta acabar en plan arrollador, copando las tres primeras posiciones en varias etapas.

La fiesta que se barrunta para esta jornada de cierre en el vivac de Yanbu es más que merecida.