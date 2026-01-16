Un Basket Xiria que mira a la primera plaza recibe a un Obradoiro en fase ascendente

Los dos equipos ya se enfrentaron en pretemporada en la Copa Galicia, partido que ganó Basket Xiria por 89-64 Raúl López Molina

En la Tercera Federación Española de Baloncesto este sábado comienza una segunda vuelta que se presupone igual de apasionante que la primera con varios equipos inmersos en la lucha abierta que se libra tanto en la parte alta como en la baja del grupo.

El Basket Xiria recibe esta tarde (Pabellón Vila de Noia, 17.15 horas) a un Obradoiro Ames inmerso de lleno en la lucha por evitar el descenso de categoría, en tanto que los carballeses aspiran a recuperar la condición de líderes que mantuvieron durante varias jornadas de las primera vuelta.

Sobre el papel se trata de un enfrentamiento desequilibrado en el que los locales parten como claros favoritos, aunque los de Héctor Méndez harán bien en salir a la pista con la máxima concentración.

El equipo de Ames se juega también mucho en el envite. A pesar de su mala situación en la tabla, en la que marcha penúltimo empatado a 16 puntos con el colista (el Bosco Salesianos de Ourense), en la primera vuelta plantó cara a todos sus rivales.

Aunque su balance actual es de 3 únicos partidos ganados– ante Bosco Ourense, Sigaltec de Vilagarcía y Estudiante de Lugo– lo cierto es que las 10 derrotas que acumula fueron prácticamente todas por resultados muy ajustados, lo que refleja a las claras la tremenda igualdad existente este año en el grupo.

El rival de esta tarde de los carballeses lleva además una trayectoria de menos a más,, al punto que dos de sus tres triunfos llegaron justo antes del parón navideño, entre ellos el logrado a domicilio ante el Sigaltec, uno de los tres únicos equipo que por el momento ha logrado imponerse al Basket Xiria.

Los precedentes más inmediatos refuerzan el teórico favoritismo de los de Carballo, que durante la pretemporada ya se impusieron en el Vila de Noia a los de Ames por 89-64, en partido correspondiente a la Copa Galicia, competición que acabaría ganando con todo merecimiento el equipo que dirige Héctor Méndez.

Mucho más ajustado fue el triunfo carballés en la primera jornada liguera de 3ª FEB, 52-55 (parciales de 13-4, 11-16, 14-15 y 14-20).

Para volver a imponerse esta tarde a su rival, los locales deberán vigilar de cerca a jugadores como Diego Serguei, máximo anotador del Obradoiro con 145 puntos y máximo reboteador (73), y a Rodrigo Díaz, que lleva 134 puntos anotados.

Una victoria de Basket Xiria les permitiría ganar un puesto en la tabla, toda vez que a las 20.00 horas de este sábado se enfrentan entre si el Marín Peixegalego y el Universidad de Oviedo, equipos que ocupan las dos primeras plazas con 24 y 23 puntos, los mismos que tienen los carballeses.