Derrota del Sofán y cruel empate para el Paiosaco

Paiosaco y Miño, durante el encuentro de este domingo Raúl López

La segunda vuelta del grupo 1 de Preferente comenzó con varios partidos que aclaran la zona de playoff. Por detrás se aprieta y nadie podrá despistarse para no sufrir. En cuanto a los conjuntos de la comarca, cruel empate para un Paiosaco que ganaba de dos goles y derrota del Sofán.

Paiosaco 3-3 Miño. Duro final para el Paiosaco, que ya celebraba los tres puntos al ir 3-1 en el minuto 90+1 con los goles de Josiño, Manu Mato y Amor, pero un penalti y un último centro les dejó con solo un amargo punto. Los verdiblancos son duodécimos.

Sofán 1-3 Betanzos. El acierto de Leira, una transición bien llevada por Couce y un remate de André sirvieron al Betanzos para vencer en el siempre difícil O Carral y consolidarse en la zona playoff. El Sofán, por su parte, es sexto.