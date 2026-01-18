Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Derrota del Sofán y cruel empate para el Paiosaco

Los verdiblancos vieron como el Miño anotaba dos tantos en el tiempo de descuento, cuando iban 3-1

Redacción
18/01/2026 23:45
Paiosaco y Miño, durante el encuentro de este domingo
Paiosaco y Miño, durante el encuentro de este domingo
Raúl López
La segunda vuelta del grupo 1 de Preferente comenzó con varios partidos que aclaran la zona de playoff. Por detrás se aprieta y nadie podrá despistarse para no sufrir. En cuanto a los conjuntos de la comarca, cruel empate para un Paiosaco que ganaba de dos goles y derrota del Sofán. 

Paiosaco 3-3 Miño. Duro final para el Paiosaco, que ya celebraba los tres puntos al ir 3-1 en el minuto 90+1 con los goles de Josiño, Manu Mato y Amor, pero un penalti y un último centro les dejó con solo un amargo punto. Los verdiblancos son duodécimos. 

Sofán 1-3 Betanzos. El acierto de Leira, una transición bien llevada por Couce y un remate de André sirvieron al Betanzos para vencer en el siempre difícil O Carral y consolidarse en la zona playoff. El Sofán, por su parte, es sexto.

Sofán y Betanzos en O Carral
Sofán y Betanzos en O Carral
Raúl López
