El piloto carballés Fran Gómez Pallas se corona en el Dakar

Fran Gómez tras ganar en el Dakar Marco Pombo

El Dakar Rally 2026 despidió este sábado una edición histórica para el deporte carballés, con el triunfo de Fran Gómez Pallas en la categoría Mission 1000 de motos eléctricas. Gómez Pallas mantuvo una gran regularidad durante toda la competición y ya el viernes, a falta de la etapa del sábado, se vislumbraba virtual ganador, tanto en el apartado individual como de marcas.

En las filas del Galicia Team, el piloto carballés cumple su gran sueño tras nueve participaciones en el Dakar. Por ello, tras concluir los 51 kilómetros de la crono final, cruzó muy emocionado la línea de meta. “¡Sueño cumplido!”, escribía en sus redes sociales.

Y es que este triunfo llega tras las decepciones y los obstáculos de pasadas participaciones: competir con un tobillo roto, aprovechar las ruedas que le prestaban sus rivales o, como hace dos años, cuando tuvo que abandonar después de que le rompiese el chasis de su moto artesanal cuando estaba a tan solo 12 kilómetros de la línea de meta de la penúltima etapa, accidente en el que se fisuró dos costillas.

El triunfo de Fran Gómez Pallas es el resultado de su perseverancia, trabajo duro y entrega a una cita tan dura como el Dakar. La última etapa de este 47º Dakar en Arabia Saudí fue una crono en Yanbu, localidad en la que el pasado de enero empezó un rally en el que el equipo gallego ha ido de menos a más hasta acabar en plan arrollador.

Fran se ha impuesto con 231 puntos, 22 más que su principal rival, el argentino Benjamín Pascual, que fue segundo. El podio lo completa la madrileña Esther Merino, compañera de equipo de Fran Gómez, con 208 puntos, a solo uno de distancia del segundo clasificado. La cuarta plaza fue para el gaditano Miguel Puertas, el tercer integrante del Team Galicia, con 200 puntos.