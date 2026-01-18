Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Homenaje a una leyenda del balonmano carballés: Zico Petricevic

El Xiria recibió la visita del histórico jugador

Rosa Balsa Silveira
18/01/2026 17:44
Victoria del Xiria ante el Ribeiro y homenaje a Zico Petricevic
El presidente del Xiria, Chano Calvo, regala una camiseta a Zico con su nombre
Raúl López
El pabellón Vila de Noia de Carballo fue escenario este sábado de una jornada de emociones, en la que el pasado y el presente del Xiria se dieron la mano. Antes del encuentro entre el conjunto local y el BM Ribeiro –con triunfo carballés por 34-30– se rindió homenaje a una gran leyenda del club: Zico Petricevic (Montenegro, 1963). Fue un jugador que dejó huella y que marcó una época en el Xiria, donde militó durante cinco temporadas, hasta 2001. 

A la cita acudieron el presidente del club, Chano Calvo; el alcalde, Daniel Pérez, y el exregidor, Evencio Ferrero, grandes aficionados al balonmano, además de amigos y compañeros, entre otros. 

“Hai nomes que non se esquecen. Non só nos levantaron do asento; cambiaron a nosa maneira de crer”, señalaba por megafonía Iván Andrade a la hora de dar paso al homenaje. “Axudounos na pista con goles, pero sobre todo a soñar en grande”, añadió. “A lenda volve a Carballo”, presentó a Zico, entre la gran ovación del público. 

"Para mí siempre ha sido un placer venir aquí y pisar esta cancha tan maravillosa"Zico Petricevic

El presidente de las Escolas de Balonmán Xiria, Chano Calvo, hizo entrega al exjugador de una camiseta con su nombre y el número 5, así como de una bufanda del club. 

“Para mí siempre ha sido un placer venir aquí y pisar esta cancha tan maravillosa”, aseguró Petricevic, dirigiéndose a los presentes desde el centro de la pista. Tuvo palabras de agradecimiento para el club, para todas sus directivas y, en especial, para Chano Calvo, “que me ayudó mucho cuando estuve aquí y después cuando me retiré”. “Me alegro mucho por estos chavales que están creciendo como jugadores y como club”, añadió dirigiéndose a la plantilla del Xiria. Concluyó con unas palabras para la afición: “Siempre habéis sido los mejores”

Victoria del Xiria ante el Ribeiro y homenaje a Zico Petricevic
Zico en el Vila de Noia 
Raúl López

Y de la historia del club al presente. A continuación tuvo lugar otro homenaje, esta vez a los hermanos Natalia y Marcos Varela, por su participación con las selecciones gallegas en los campeonatos de España. Marcos compitió en la categoría juvenil masculina, en la que Galicia fue subcampeona; Natalia, por su parte, quedó octava con la selección en la categoría cadete femenina. 

Victoria del Xiria ante el Ribeiro y homenaje a Zico Petricevic
Los hermanos Natalia y Marcos Varela, junto a Zico y Chano Calvo
Raúl López

Tras los homenajes comenzó el encuentro entre Xiria y Ribeiro. Buen partido de los verdinegros marcado por la igualdad en el que se impusieron por 34-30. Comenzaba el Xiria mandando en el marcador por 2-0, pero rápidamente los visitantes entraron en juego y le daban la vuelta al electrónico, llegando a tener hasta tres goles de ventaja (3-6). Un parcial 4-0 ponía la igualdad en una primera parte muy ajustada, que concluía 15-13. 

En la segunda parte los locales se hicieron con el mando, llegando a tener una renta máxima de seis tantos, pero con el Ribeiro apretando y buscando la remontada. Al final, 34-30 y el Xiria se mantiene en la cuarta plaza con 21 puntos, tras diez victorias, un empate y seis derrotas en liga. Julián García fue el máximo anotador de los locales con ocho goles, en tanto que el pichichi del encuentro fue el visitante Pablo Gayoso, con nueve dianas. 

Victoria del Xiria ante el Ribeiro y homenaje a Zico Petricevic
Encuentro entre Xiria y Ribeiro
Raúl López
