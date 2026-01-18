Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Un Bergantiños sin pólvora sufre una rápida remontada

El empuje del Numancia permitió al equipo soriano darle la vuelta al gol inicial que consiguió Fito con una falta directa

Redacción
18/01/2026 18:25
Fito adelantó al Bergan a balón parado
Fito adelantó al Bergan a balón parado
Víctor G. Valero
El Bergantiños, que ya no pudo contar con Marru tras su marcha a Catar, se aleja de la cabeza de la tabla al enlazar su tercer partido seguido sin ganar. Cayó por 2-1 este domingo en el campo de un Numancia que remontó en el primer tiempo el tempranero tanto de Fito. 

Pronto se adelantó el cuadro carballés, ya que no se había cumplido el minuto diez cuando Fito ejecutó una falta lejana que sorprendió a Iván Martínez. Antes lo habían intentado, en el primer acercamiento del Bergantiños, Iago Novo y Koke con una combinación que se perdió por la línea de fondo. 

La reacción tras el gol arrancó con una acción en la derecha de Álex Gil que provocó un córner en el que Jannick remató solo, aunque en fuera de juego. Precisamente desde la esquina llegó el empate, merced a un testarazo de Ian en un córner botado por Bonilla. En cinco minutos dio la vuelta al marcador el Numancia, pues Jony marcó a bocajarro tras otra cabalgada de Gil por el sector diestro. 

El Bergantiños lo intentó en la segunda parte y Onyia tuvo el empate con un golpeo que se estrelló en Carlos Gutiérrez, pero la victoria y los tres puntos no se movieron de Los Pajaritos.

