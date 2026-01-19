Coristanco y Oza continúan su codo a codo en cabeza del grupo costero de Tercera Futgal

El Sp. Seaia protagonizó una de las sorpresas al imponerse al Cee en su campo (1-2) Cedida

En el grupo de Tercera Futgal de la Costa también llegó a su fin la primera vuelta y lo hizo con el Coristanco como campeón de invierno.

Los coristanqueses sumaron una victoria importante (0-2) en su visita al feudo del Cerqueda.

Pablo Pose y Samuel Baldomir (min. 85) marcaron los tantos.

Tampoco falló el Oza en O Carral ante el Volantes, al que derrotó por 4-0 con dianas de Eloy Salah Eddin (2) y Saad.

Los carballeses siguen así a 1 punto del líder. Tercero continúa el Cee, pese a caer en casa ante el Sporting Seaia por 1-2.

Xian adelantó a los ceenses a las primeros de cambio, pero Rafael empató justo antes del descanso y, nada más comenzar la segunda mitad, Iván Caamaño hizo el 1-2.

En el Muxía B-Camelle hubo tablas (1-1). Javier Vilela hizo el 0-1 y empató Lucas en el 90.

El resto de enfrentamientos se saldaron con triunfos visitantes. El Atl. Pereiriña derrotó al colista Inter de Brens por 0-1, gol de Hugo Riveiro.

El Buño hizo lo propio con el Baíñas, al que se impuso por 1-2.

Los oleiros se adelantaron pronto por medio de Brais Fraga, empató Raúl Antelo y antes del descanso Hugo puso el definitivo 1-2.

El Laxe ganó en Lira por 1-2, goles de Adrián Cundíns y Darío Mira