El Bergantiños Femenino doblega a un O Val que quedó con nueve jugadoras antes del descanso

Las jugadoras del Bergantiños celebrando el triunfo ante el O Val Cedida

El Bergantiños sumó su octavo triunfo de la temporada al imponerse por 4 goles a 2 a un O Val que se mostró como un equipo incómodo y correoso, pese a que se vio obligado a jugar toda la segunda mitad con una menos después de que su jugadora Clara Pérez fuese expulsada en los últimos instantes de la primera mitad luego de ver dos amarillas en apenas cuatro minutos.

Las carballesas empezaron bien el partido, saliendo a dominar y llegando con peligro con jugadas trenzadas por una y otra banda. Ese buen juego no tardó en verse reflejado en el marcador.

Después de una buena combinación en ataque fue Claudia Barreiro la que encargada de culminar la jugada y establecer el 1-0.

Con el gol las de Raúl Martos se relajaron un tanto y empezaron a mostrarse más espesas e imprecisas.

En uno de esos errores en la salida de balón la visitante Antía Delgado no desaprovechó el regalo y puso en el electrónico el momentáneo 1-1 sobrepasada la primera media hora de partido.

Las indicaciones del técnico carballés en el descanso, unido a la superioridad numérica por la expulsión de Claudia Pérez, volvieron a inclinar la balanza del lado carballés tras la reanudación.

Las rojillas salieron otra vez mucho más centradas y dispuestas a inclinar la balanza de su lado.

No hubo que esperar mucho puesto que a las primeras de cambio y tras un robo de balón, Alejandra Tojo definió a la perfección en el uno contra uno con la guardameta ferrolana.

No duró mucho la alegría porque en el minuto 53 volvieron las tablas gracias a un centro-chut desde la banda derecha de Martina Sota que no pudo interceptar Lucía y el balón acabó dentro de su portería.

Las carballesas no quisieron ser menos y poco después y en el estrecho margen temporal de tres minutos, marcaron dos nuevos goles por mediación de Alejandra Fente y Cruz Sánchez que establecieron el definitivo 4-2, aunque las visitantes pudieron darle emoción a los últimos minutos de no desperdiciar una ocasión muy clara en el 90.

El próximo fin de semana las rojillas viajan al campo del Lóstrego pontevedrés, equipo que marcha en tercera posición de la tabla con 29 puntos, tres más de los que tienen las de Carballo.