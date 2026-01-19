El Dumbría cae ante un rival directo y queda a 2 puntos de las posiciones de descenso

Jugada de un Dumbría-Sofán de liga Raúl López Molina

La primera jornada de la segunda vuelta resultó nefasta para los equipos de la zona de la Costa, toda vez que el único equipo que logró puntuar fue el Paiosaco, 3-3 en A Porta Santa ante el Miño, aunque fue una igualada con sabor a derrota toda vez que en el minuto 92 ganaban los verdiblancos por 3-1.

Por su parte, tanto Sofán como Dumbría cayeron derrotados. Los carballeses cedieron por 1-3 en O Carral ante el Betanzos, un rival directo por los puestos de promoción.

Tampoco pudo sumar el Dumbría en Dubra, en donde perdió por 2-0 después de un partido bastante igualado en el que fueron determinantes los errores defensivos.

Con este nuevo traspiés, el noveno en lo que va de temporada, el equipo que dirige Pablo Conde queda a tan solo 2 puntos de distancia de los puestos que abocan al descenso directo.

Aunque queda mucha liga, el encuentro del pasado domingo en el campo Juan Baleato de Val do Dubra era muy importante, toda vez que se trata de un rival directo en la lucha por la permanencia.

Con su triunfo por 2-0 el Dubra es ahora cuarto por la cola con 17 puntos, dos menos que el Dumbría, ocupando así una de esas fatídicas cuatro últimas plazas que abocan al descenso directo.