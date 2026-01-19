Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Dumbría cae ante un rival directo y queda a 2 puntos de las posiciones de descenso

En Val do Dubra los dumbrieses volvieron a hacer concesiones atrás 

Manuel Froxán Rial
19/01/2026 17:48
Jugada de un Dumbría-Sofán de liga
Jugada de un Dumbría-Sofán de liga
Raúl López Molina
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La primera jornada de la segunda vuelta resultó nefasta para los equipos de la zona de la Costa, toda vez que el único equipo que logró puntuar fue el Paiosaco, 3-3 en A Porta Santa ante el Miño, aunque fue una igualada con sabor a derrota toda vez que en el minuto 92 ganaban los verdiblancos por 3-1. 

Por su parte, tanto Sofán como Dumbría cayeron derrotados. Los carballeses cedieron por 1-3 en O Carral ante el Betanzos, un rival directo por los puestos de promoción. 

Tampoco pudo sumar el Dumbría en Dubra, en donde perdió por 2-0 después de un partido bastante igualado en el que fueron determinantes los errores defensivos. 

Con este nuevo traspiés, el noveno en lo que va de temporada, el equipo que dirige Pablo Conde queda a tan solo 2 puntos de distancia de los puestos que abocan al descenso directo. 

Aunque queda mucha liga, el encuentro del pasado domingo en el campo Juan Baleato de Val do Dubra era muy importante, toda vez que se trata de un rival directo en la lucha por la permanencia. 

Con su triunfo por 2-0 el Dubra es ahora cuarto por la cola con 17 puntos, dos menos que el Dumbría, ocupando así una de esas fatídicas cuatro últimas plazas que abocan al descenso directo.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El stand informativo de la Universidade da Coruña

Exitosa II Feira das Universidades en Carballo
Redacción
La manifestación de las cofradías de a comarca este lunes en Corcubión

El sector del mar de la Costa da Morte, en pie de guerra: “Non se pode lexislar de costas á frota”
A. Pérez Cavolo
Las ganadoras del concurso. CEDIDA

Dos alumnas de Baio ganan el concurso Petiscos de Ciencia 2025
Redacción
Fernando Cabeza Quiles

Cabeza Quiles presenta ‘Toponimia de Padrón y Pontecesures’
Redacción