El San Lorenzo es campeón de invierno al ganar en Corcubión

Los jugadores del Cabana celebrando el triunfo (6-2) logrado en el derbi ante el Ponteceso Cedida

El título honorífico de campeón de la Costa da Costa es para el San Lorenzo que ganó con apuros en el Novo Cubaleiro de Corcubión en el último partido de la primera vuelta. Segundo se coloca el Xallas que también tuvo que sudar de lo lindo para ganar en Zas.

La última jornada de la primera vuelta fue pródiga en goles, al punto de que se marcaron más de medio centenar.

En su visita a Corcubión los de Verdillo empezaron adelantándose con dos goles por medio de Iago López, pero César Lojo y Samuel volvieron a poner las tablas a falta de un cuarto de hora, aunque a renglón seguido Marcos Corral hizo el 2-3.

El Xallas también fue siempre por delante en San Andrés, situándose con un cómodo 1-4 mediada la segunda mitad, tras los goles de Sergio Barbeira (2), Bryan y Sergio Prego.

La reacción del Zas no se hizo esperar y los goles de Brais y Álvaro Fariña le dieron emoción a los minutos finales.

El Malpica, tercero en discordia, también empezó ganando por 2-0 (Aday Mato y Luis Manuel), luego acortó distancias Rubén y justo antes del descanso Tacko Ba hizo el 3-1.

En el tramo final dos goles casi seguidos de Souto pusieron el definitivo 3-3 en el marcador.

El Porteño goleó al Monte Louro por 6-1, con goles de Gabriel Pazos (2), Brais Mouzo, Bruno, Romero (2) y Juan.

No se quedaron atrás en el Cabana-Ponteceso (6-2), un derbi con mucha ambiente en las gradas.

Simón adelantó pronto a los locales, pero los visitantes le dieron la vuelta antes del descanso con goles de Alberto Recarey e Iván.

En el segundo tiempo solo existió un equipo, un Cabana que poco a poco fue ampliando su renta con goles de Sergio, Brais Fontenla, Alejandro, Blas y Aarón.

Muchos goles hubo también en el Corme-Soneira, que acabó con 2-5.

Los de la villa marinera marcaron pronto por medio de Hugo, pero luego fueron siempre a remolque de un rival que tuvo como goleadores a Alberto Vía (2), Mario Leis, Adrián Canosa y Xavier.

Tanto el Outes-Mazaricos como el Muros-Sofán B finalizaron con 3-3.

Los goles carballeses en el Eleuterio Balayo fueron obra de Dani Calvete, Mateo Rey y Daniel.