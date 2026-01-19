Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Xuventude Laracha empata en casa del líder Maravillas

Los laracheses continúan terceros en la tabla

Manuel Froxán Rial
19/01/2026 17:36
Formación del Xuventude Laracha
Formación del Xuventude Laracha
EC
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

En el Grupo I de Tercera Fútgal la jornada 15 deparó un interesante enfrentamiento entre el Maravillas y el Xuventude Laracha, primer y tercer clasificados. 

Al final el choque respondió a las expectativas y se saldó con 1-1. 

El goleador larachés Diego Baldomir adelantó a los visitantes en el minuto 27 y a falta de media hora Carlos estableció el marcador definitivo. 

En la clasificación todo sigue como estaba, con el Maravillas liderando con 47 puntos, seguido del un Ciudad Jardín que también empató y tiene 37, y del Xuventude Laracha con 35. 

También continúan igual las cosas en el Grupo III, en donde manda el Visantoña con 35 puntos, seguido del Bergantiños B con 35 y del Atlético Cercedense con 34.

 La última jornada de la primera vuelta deparó estos marcadores: Rodis-Vila de Ordes, 2-0; San Martiño-Ponte Carreira, 1-0; Vizoño B- Atl. Cercedense,1-3; y Bergantiños B-Coirós, 2-0.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El stand informativo de la Universidade da Coruña

Exitosa II Feira das Universidades en Carballo
Redacción
La manifestación de las cofradías de a comarca este lunes en Corcubión

El sector del mar de la Costa da Morte, en pie de guerra: “Non se pode lexislar de costas á frota”
A. Pérez Cavolo
Las ganadoras del concurso. CEDIDA

Dos alumnas de Baio ganan el concurso Petiscos de Ciencia 2025
Redacción
Fernando Cabeza Quiles

Cabeza Quiles presenta ‘Toponimia de Padrón y Pontecesures’
Redacción