El Xuventude Laracha empata en casa del líder Maravillas

Formación del Xuventude Laracha EC

En el Grupo I de Tercera Fútgal la jornada 15 deparó un interesante enfrentamiento entre el Maravillas y el Xuventude Laracha, primer y tercer clasificados.

Al final el choque respondió a las expectativas y se saldó con 1-1.

El goleador larachés Diego Baldomir adelantó a los visitantes en el minuto 27 y a falta de media hora Carlos estableció el marcador definitivo.

En la clasificación todo sigue como estaba, con el Maravillas liderando con 47 puntos, seguido del un Ciudad Jardín que también empató y tiene 37, y del Xuventude Laracha con 35.

También continúan igual las cosas en el Grupo III, en donde manda el Visantoña con 35 puntos, seguido del Bergantiños B con 35 y del Atlético Cercedense con 34.

La última jornada de la primera vuelta deparó estos marcadores: Rodis-Vila de Ordes, 2-0; San Martiño-Ponte Carreira, 1-0; Vizoño B- Atl. Cercedense,1-3; y Bergantiños B-Coirós, 2-0.