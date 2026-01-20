Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Buena actuación de la AD Fogar en las citas atléticas celebradas en Ribadeo y Ourense

Manuel Froxán Rial
20/01/2026 15:40
Atletas de la AD Fogar que participaron en la competición de cros escolar celebrada en Ribadeo
Atletas de la AD Fogar que participaron en la competición de cros escolar celebrada en Ribadeo
Cedida
El pasado fin de semana se celebraron dos pruebas del calendario autonómico de atletismo, en las que participó la Agrupación Deportiva Fogar de Carballo con once de sus deportistas. 

Una de esas citas fue la final gallega de Cros Escolar Xogade que tuvo por escenario a Ribadeo. 

El equipo cadete masculino de la AD Fogar finalizó en una meritoria 5ª plaza con Iago Bello cruzando la meta en el puesto 16º, Hugo Tuñas en el 23º, Alejandro Yera en el 32º, Martín Cid en el 51º y Pedro Rodríguez, en el 59º. 

La segunda de las citas fue el control federativo de marcas en pista corta cubierta que se llevó a cabo en Expourense.

En este caso Iría Barreiro fue 2ª en la prueba de 400 metros lisos y 7ª en los 60 metros lisos, logrando batir las mejores marcas del club de los 17 años y también las absolutas en las dos pruebas. 

En 60 metros lisos Ana Ézara batió asimismo el mejor registro del club en 16 años, finalizando en la 22ª posición, además de quedar 12ª en 400 metros lisos, prueba esta última en la que María Líu Brandón acabó 15º y Sara García, 17ª. 

Por su parte, Pedro Mesejo, el único representante masculino de la AD Fogar que acudió a este control de marcas celebrado en Expourense, fue 5º en la prueba de 60 metros lisos.

