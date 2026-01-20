El Bergan hace oficial la marcha de Marru al Muaither SC saudí

Marru celebrando un gol ante la Segoviana Raúl López Molina

Finalmente no hubo sorpresa y Marc Marruecos, el goleador catalán del Bergantiños, ya es nuevo jugador del Muaither SC, un equipo de la Segunda División de Arabia Saudí que ha pagado su cláusula de rescisión de 40.000 euros para incorporarlo a sus filas en este mercado invernal.

El mediapunta viajó el fin de semana a tierras saudíes en donde pasó el reconocimiento médico sin problemas y el lunes estampó su firma con el Muaither SC en el que va a estar, al menos, lo que resta de temporada y la siguiente.

El propio Bergantiños oficializó en la tarde del lunes a través de sus redes sociales el traspaso, además de colgar un video en el que Marru su despide del club rojillo y de sus aficionados.

“Ha llegado el momento. Han sido meses muy bonitos los que he vivido en Carballo con todos vosotros y quiero agradecer a la afición, al club, a los jugadores y al cuadro técnico el trato recibido en todo este tiempo”, señala Marru.

El goleador apunta también que ahora le toca marcharse lejos, pese a lo cual continuará siguiendo muy de cerca la marcha del Bergantiños, club al que dice desearle “la mayor de las suertes”.

Desde el club también quieren transmitirle “nuestro más sincero agradecimiento por el tiempo compartido y por el compromiso demostrado durante estos meses defendiendo nuestros colores”.

También califican de “imborrable” la huella que deja Marru en Carballo, “no sólo por su entrega diaria, sino también por sus números: marcó 13 goels en 19 partidos y marcha como el máximo goleador de nuestra historia en Segunda Federación, empatado con Marcos Remeseiro”.

La entidad rojilla aprovecha para desearle “toda la suerte del mundo en este importante salto profesional en su carrera, así como en el ámbito personal. Estamos convencidos de que seguirá creciendo y consiguiendo nuevos éxitos”.

Por último, le recuerdan que Carballo “siempre será su casa, un lugar al que podrá volver cuando quiera, porque aquí deja amigos, recuerdos y un club que le estará siempre agradecido. ¡ Gracias por todo lo vivido juntos y mucha suerte en el camino que comienza”.

Marc Marruecos, "Marru", se formó en las categorías base del Español y llegó a jugar en Primera Federación con el Sabadell a las órdenes de Óscar Cano. Aterrizó en Carballo el pasado verano después de una temporada no demasiado exitosa en Segunda Federación en las filas del propio Sabadell y en las del San Fernando.

En la capital carballesa unos meses le bastaron para convertirse en un elemento clave del equipo rojillo con sus goles y su buen hacer en el campo.