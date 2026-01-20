Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El karateca carballés Alejandro Felpeto regresa con un bronce de Valdepeñas

Quedó tercero en categoría kúmite sénior de menos de 84 kilos

Manuel Froxán Rial
20/01/2026 15:50
El carballés, segundo por la derecha, con sus compañeros de podio
El carballés, segundo por la derecha, con sus compañeros de podio
Cedida
El deportista de Kárate Carballo Alejandro Felpeto (kúmite sénior de menos de 84 kilos) logró la medalla de bronce en la primera fase de la liga nacional de Kárate disputada en Valdepeñas (Ciudad Real), en la que completó grandes combates. 

Sus compañeros de club Carlos Felpeto y Daniela García también estuvieron a buen nivel, aunque no lograron subir al podio.

