Más de 150 personas se han inscrito ya en la BTT dos Callos

La lluvia endurecerá el recorrido por los montes de A Laracha Raúl López Molina

La AD Downhill confía en superar ampliamente la cifra de doscientos participantes en la undécima edición de la KDD BTT dos Callos que se celebra el próximo domingo.

Para conseguirlo, la entidad organizadora ha decidido ampliar el plazo de inscripción hasta las 12 horas del próximo viernes.

Este martes por la mañana un total de 154 personas habían formaliza sus anotaciones.

Los dirigentes del colectivo organizador son conscientes de que la cifra de participación final va a depender mucho del tiempo, por lo que toca estar muy pendientes de la previsión meteorológica para el fin de semana.

La prueba no tiene carácter competitivo, por lo que se disponen dos rutas cicloturísticas con distancias distintas.

La corta será de 28 kilómetros, con un desnivel positivo aproximado de 700 metros, mientras que la ruta larga tendrá 40 kilómetros, con 1.100 metros de desnivel.

El recorrido se cambia cada año y esta vez no va a ser menos. Los participantes saldrán de Golmar en dirección a los montes de Soandres y llegarán muy cerca del límite con el municipio de Cerceda, para luego emprender el viaje de retorno.

La salida se efectuará a las 9,30 horas desde las inmediaciones del pabellón del IES Agra Leborís, en el que estará situado el centro logístico y donde los corredores acabarán reponiendo fuerzas con un xantar a base de empanada, callos, rosca, queixo y café.

La organización ofrece la doble posibilidad de participar solo en la ruta de BTT o de incluir también el “xantar”, decisión que debe tomarse en el momento de la inscripción.

Los participantes dispondrán además de los habituales servicios de avituallamiento, lavado de bicicletas, duchas y vestuarios.

Para que todo salga a la perfección la AD Downhill va movilizar a un total de 42 voluntarios, a los que habrá que añadir el personal de Protección Civil y los agentes de la Policía Local.