Diario de Ferrol

Deportes

El Calvo Xiria B logra un trabajado triunfo en un duelo de rivales directos

Después de una primera mitad de mucho equilibrio, en la segunda mandaron los locales aunque con ventajas cortas

Manuel Froxán Rial
21/01/2026 21:02
Jugadores del Calvo Xiria B
Jugadores del Calvo Xiria B
Cedida
El Calvo Xiria B acabó la primera vuelta con una importante victoria ante el Lavadores Vigo, un rival directo en la lucha por escapar de los puestos de la zona baja de la tabla. 

Los carballeses se impusieron por 30-24 a su rival en un partido en el que ya mandaban al descanso por 13-11. 

El encuentro comenzó con mucha igualdad de fuerzas y con constantes alternancias en el marcador como consecuencia de ese equilibrio y de la intensidad con la que se emplearon ambos conjuntos. 

En los primeros minutos las ajustadas ventajas fueron para los vigueses, aunque los locales respondieron con carácter hasta restablecer la igualada a 11 goles a falta de cinco minutos para el descanso. 

En ese tramo final del primer acto los carballeses se mostraron más eficaces y fruto de ello fue el 13-11 con el que se llegó al descanso después de unos primeros 30 minutos tremendamente disputados y en el que las ventajas para unos y otros fueron siempre mínimas. 

En la segunda mitad el Calvo Xiria B se mostró mucho más sólido de salida y sus jugadores supieron controlar mejor el ritmo del juego, lo que les valió para mandar en el marcador, aunque siempre con rentas muy cortas. 

A pesar de los intentos del Reizentolo Lavadores Vigo por recortar distancias y por recuperar sus opciones de llevarse el partido, el equipo verdinegro supo mantener al rival a raya en momentos clave. 

Uno de ellos llegó con el tiempo muerto solicitado por el técnico local y que permitió reorganizar a los suyos y reforzar la intensidad defensiva del equipo. 

A partir de ese momento el Xiria B fue ampliando de forma progresiva su ventaja y supo gestionar con inteligencia los minutos finales hasta cerrar el encuentro con el definitivo 30-24. 

En el plano individual hay que destacar las actuaciones de Andrés Pombo Fieira , autor de 7 goles, y Marcos Suárez Pérez, que marcó 5. Su aportación ofensiva resultó clave para el triunfo local.

El triunfo sitúa al conjunto carballés octavo con 7 puntos, mientras que Lavadores es octavo con dos puntos menos. 

El próximo fin de semana arranca la segunda vuelta y a los carballeses les toca jugar de nuevo en Carballo, en donde recibirán al Bm. Línea21 (domingo, 16.30).

 Los coruñeses luchan por los primeros puestos y en el arranque liguero vencieron por 30-22. l

