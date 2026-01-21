Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El IX Trail da Filloa permitirá ayudar a otro estudiante universitario de Zas

La ayuda reunida en la edición de pasado año tuvo un montante de 1.320 euros

Manuel Froxán Rial
21/01/2026 20:51
Los recorridos dispuestos volverán a ser de lo más exigentes
Los recorridos dispuestos volverán a ser de lo más exigentes
Raúl López Molina
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El IX Trail da Filloa que se va a celebrar en Zas el próximo 1 de febrero, volverá a servir para ayudar a un universitario del municipio a través de una beca. 

La asociación Monte Brondo, organizadora del evento en colaboración con el Concello de Zas, sigue apostando por destinar a esa causa social el dinero que en las primeras ediciones del trail se reservaba para la adquisición de regalos para los participantes. 

La de este año va a ser la sexta “Beca Filloa” que se concederá–en base a los informes del departamento municipal de Servicios Sociales– a una persona del municipio que esté cursando estudios universitarios a fin de ayudarle con los gastos. 

La cuantía de dicha beca irá especificada en una nota que se entregará a todos los corredores y corredoras junto con su dorsal. 

La concedida en la edición del pasado año tuvo un montante de 1.320 euros. 

Por otra parte, la organización sigue avanzando detalles de la cita deportiva del 1 de febrero. 

El trail largo será de 24 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo, con tres puntos de avituallamiento. 

El recorrido de la primera parte sería igual que el del trail corto (18 km), pero a partir del Alto do Monte proseguirá por el cortafuegos de Rial, San Roque, subida a Pico de Meda y bajada por los molinos de Teixidón.

 Será en definitiva, un recorrido exigente, al igual que el del corto

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Alcaldes y alcaldesas de la Costa da Morte, este miércoles en Fitur

La Costa da Morte pisa fuerte en la jornada inaugural de Fitur 2026
A. Pérez Cavolo
Un vial del polígono larachés

Concedida la licencia de obra para levantar una nueva nave industrial en el polígono larachés
Manuel Froxán Rial
Jugadores del Calvo Xiria B

El Calvo Xiria B logra un trabajado triunfo en un duelo de rivales directos
Manuel Froxán Rial
Un partido de archivo del Xiria femenino

Importante victoria del Xiria femenino en Novo Mesoiro ante el Brigantium
Manuel Froxán Rial