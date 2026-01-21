El IX Trail da Filloa permitirá ayudar a otro estudiante universitario de Zas

Los recorridos dispuestos volverán a ser de lo más exigentes Raúl López Molina

El IX Trail da Filloa que se va a celebrar en Zas el próximo 1 de febrero, volverá a servir para ayudar a un universitario del municipio a través de una beca.

La asociación Monte Brondo, organizadora del evento en colaboración con el Concello de Zas, sigue apostando por destinar a esa causa social el dinero que en las primeras ediciones del trail se reservaba para la adquisición de regalos para los participantes.

La de este año va a ser la sexta “Beca Filloa” que se concederá–en base a los informes del departamento municipal de Servicios Sociales– a una persona del municipio que esté cursando estudios universitarios a fin de ayudarle con los gastos.

La cuantía de dicha beca irá especificada en una nota que se entregará a todos los corredores y corredoras junto con su dorsal.

La concedida en la edición del pasado año tuvo un montante de 1.320 euros.

Por otra parte, la organización sigue avanzando detalles de la cita deportiva del 1 de febrero.

El trail largo será de 24 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo, con tres puntos de avituallamiento.

El recorrido de la primera parte sería igual que el del trail corto (18 km), pero a partir del Alto do Monte proseguirá por el cortafuegos de Rial, San Roque, subida a Pico de Meda y bajada por los molinos de Teixidón.

Será en definitiva, un recorrido exigente, al igual que el del corto