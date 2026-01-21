Importante victoria del Xiria femenino en Novo Mesoiro ante el Brigantium

Un partido de archivo del Xiria femenino Raúl López Molina

El Calvo Xiria femenino afrontaba un desplazamiento al pabellón de Novo Mesoiro para medirse a un rival directo como el Brigantium, partido que se preveía muy igualado, como así ocurrió aunque el triunfo acabó cayendo del lado visitante por 22-24.

Los primeros minutos estuvieron marcado por los despistes defensivos del conjunto carballés, que tuvieron que ser compensados por las intervenciones de gran nivel de su portera, clave para sostener al equipo en los primeros minutos.

En ataque, a las visitantes les costó encontrar ritmo en el juego posicional, incurriendo en continuas faltas que impedían dar fluidez a las acciones ofensivas.

Con el paso de los minutos, el Calvo Xiria consiguió mejorar en el apartado defensivo, con una mayor salida sobre las jugadoras con balón y algo más de control de la línea de seis metros.

Sin embargo, en el plano ofensivo, los goles llegaban principalmente a través de acciones individuales bien resueltas, sin lograr encadenar fases de buen juego colectivo.

A pesar de todo, las carballesas llegaron al descanso con una ligera ventaja en el marcador (8-9).

A la salida de los vestuarios, el Calvo Xiria se mostró más centrado y dinámico, con una defensa más activa, aunque le seguía costando cerrar la línea de seis metros frente a la pivote rival y regular la salida a jugadora de balón.

En ataque, se vio una mayor movilidad de balón y de jugadoras, generando lanzamientos claros, si bien no siempre acompañados del acierto necesario.

En esta fase, el equipo carballés supo competir mucho mejor, a pesar de cometer algunos errores.

La intensidad, las ganas y la irregularidad con la que se desarrollaba el encuentro permitieron a las carballesas ir alcanzando pequeñas rentas en el marcador.

A pesar de la mejora evidente tras el descanso, el partido llegó a un final muy igualado, en el que las jugadoras verdinegras supieron mantener la calma en los últimos instantes y, gracias a estar más centradas, consiguieron cerrar el encuentro con una ventaja final de dos goles.

Un buen partido que sirve para seguir creciendo y consolidando la progresión de un equipo que el próximo domingo (18.20 horas) recibe en su pista al Planciber Seis do Nadal-Coia.