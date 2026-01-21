La IX Carreira do Apóstolo de Vilaño será del 18 de julio

La carrera volverá a tener carácter inclusivo EC

Ya hay fecha para la novena edición de la IX Carreira do Apóstolo de Vilaño.

La Asociación Cultural Adro, entidad organizadora del evento, viene de anunciar que se celebrará el 18 de julio.

Se trata de una de las citas deportivas y sociales más relevantes cuantas se llevan a cabo en el rural larachés durante el verano.

La prueba además está incluida en el calendario oficial de la Federación Gallega de Atletismo.

Como es habitual, volverá a combinar la carrera popular con la tradicional andaina saludable y solidaria, contribuyendo a promover los hábitos de vida activos, la participación intergeneracional y la convivencia en una ambiente festivo e inclusivo.

Desde la organización hacen también especial hincapié en el carácter solidario del evento.

Así, en la edición del año pasado se acabaron recaudando 1.000 euros para donar a organizaciones sociales.

Desde que se empezó con esta iniciativa en el año 2016, se llevan destinados más de 5.000 euros a causas solidarias ligadas a la comunidad local.

En los últimos años la Carreira do Apóstolo se convirtió en la cita deportiva más multitudinaria de cuantas se celebran en el Concello de A Laracha y una de las más relevantes de la comarca.

En la edición de 2025 se superaron las 1.000 personas inscritas, batiendo un nuevo récord de participación y acogiendo personas de hasta 18 nacionalidades, un claro reflejo del interés y del carácter inclusivo del evento.

Este año se mantendrá el horario de tarde. La entidad organizadora– que cuenta con la colaboración del Concello de A Laracha, la Diputación de A Coruña y la Federación Gallega de Atletismo– anuncia que en los próximos meses se irán conociendo más detalles del evento, que contará con diversas actividades complementarias, gracias también al apoyo de un buen número de empresas y de numerosos voluntarios.

Desde la organización destacan asimismo que la nueva edición supone “un paso máis na consolidación dun proxecto comunitario que aposta pola sáude, a solidaridade e o fortalecemento dos lazos sociais no ámbito rural”.