Deportes

Laracha en Dúas Rodas prepara una marcha nocturna

Será el 20 de junio e incluirá un recorrido en BTT y una andaina a pie

Manuel Froxán Rial
21/01/2026 20:55
Cartel anunciador del evento
Cartel anunciador del evento
Cedida
El club Laracha en dúas rodas había anunciado sorpresas cuando a finales del pasado año confirmó que este año no se celebraría el Trail polas cabeceiras do Anllóns. 

La entidad avanzó hace días el nacimiento de un nuevo evento para todos los amantes de la BTT. 

Se trata de la “I Nocturna polos montes da Laracha”, que se celebrará el sábado día 20 de junio. 

Por el momento sólo se sabe la fecha y que constará de un recorrido nocturno en BTT y de una andaina a pie también nocturna. 

Laracha en dúas rodas cuenta con la colaboración del Ayuntamiento larachés y de la Diputación coruñesa.

